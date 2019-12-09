Поліція відкрила справу проти Богдана за скаргою Кличка

Поліція розпочала кримінальне провадження щодо голови Офісу Президента України Андрія Богдана, а саме – щодо його ймовірного "самоправства". Саме таку заяву подав міський голова Києва Віталій Кличко.

У поліції повідомили, що слідчий поліції Києва 27 листопада вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального порушення, яке передбачає стаття 356 – "Самоправство". Про це повідомило видання "Радіо Свобода", яке має в розпорядженні відповідь правоохоронців очільнику Києва

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Богдан поки що публічно не коментував звернення Кличка до поліції та відкриття самої справи.



Повідомлення Кличкові від поліції про те, що вона відкрила справу щодо Богдана / Фото "Радіо Свобода"

Чому Кличко поскаржився на Богдана

На початку листопада Кличко звернувся із заявою до поліції щодо "самоправства" Богдана. На думку мера Києва, голова ОП скоїв злочин, коли звернувся до Кабміну з листом щодо звільнення Кличка з посади голови КМДА. На думку очільника столиці, такі дії Богдана не належать до його посадових обов’язків як голови ОП.

Це не перша скарга Кличка на Богдана. Так, наприкінці вересня він вже подавав позов проти голови ОП до суду. На думку мера Києва, керівник ОП перевищив свої службові повноваження, коли подав лист до Кабміну, який і став підставою розгляду урядом подання на звільнення Кличка з посади голови КМДА. У позові Кличко наголосив, що такі питання – виключні повноваження президента й уряду.

А в другому позові Кличко вимагав визнати протиправними дії уряду щодо внесення президенту подання про його звільнення з посади голови КМДА. Тож Кличко просив скасувати відповідну пропозицію прем’єр-міністра Олексія Гончарука.

Кличко досі не звільнений

Уряд 4 вересня погодив звільнення Кличка з посади голови КМДА. Тепер рішення Кабміну ще має погодити президент Володимир Зеленський. Проте він досі не підписав відповідне розпорядження. Під час пресмарафону 10 жовтня Зеленський заявив, що ще думає про це – і пообіцяв поговорити з Кличком перед тим, як вирішити питання щодо КМДА.