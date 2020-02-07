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      Поліція викрила контрабанду наркотиків в Україну: вилучено товару на 1,5 мільйона гривень

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      Поліція викрила канал постачання наркотиків в Київ / Національна поліція

      Правоохоронці викрили групу з 5 осіб, які займалися контрабандою наркотиків. Зловмисники збували товар через інтернет-магазин у різні регіони України.

      Поліція Києва повідомляє, що до групи з 5 осіб  входило троє чоловіків, які займалися організацією та збутом психотротиних речовин, і двоє жінок, які приймали замовлення. Зловмисникам 24-26 років.

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      Підозрювані займалися контрабандою наркотиків з Молдови та Чехії, а також виробляли психотропні речовини в Київській області. Готовий "товар" вони зберігали на складі у Шевченківському районі столиці, а збували наркотики контрабандисти через інтернет-сайт. 

      Обшук підозрюваних
      Поліція викрила контрабанду наркотиків / Фото: Нацполіція

      Під час обшуку у них було виявлено та вилучено понад 1000 готових таблеток "екстазі", близько кілограму амфетаміну, кілограму "шишок" канабісу тощо. Вилучений товар оцінюють в більш ніж 1,5 мільйона гривень.

      Також поліцейські вилучили у них комп’ютерне обладнання, ґаджети, банківські картки, автомобілі, якими пересувалися зловмисники та інші речові докази. 

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      За цінами "чорного ринку" вартість вилучених наркотиків складає майже 1 500 000 гривень. 
      – зазначають в Нацполіції.

      Правоохоронці вилучили наркотиків на 1,5 млн гривень
      Слідчі вилучили «товар» на понад 1,5 мільйона гривень / Фото: Нацполіція

      Усім фігурантам оголошено про підозру у вчиненні злочину за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. 

      Правоохоронці вилучили наркотиків більш ніж на 1,5 млн гривень
      Підозрюваним загрожує до 10 років позбавлення волі / Фото: Нацполіція

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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Кримінальні новини Кримінал Наркотики Контрабанда Поліція Новини Києва
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