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Поліція викрила сімейну пару, яка на камеру ґвалтувала свою 4-річну доньку (18+)

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Викрили сімейну пару, яка ґвалтувала свою доньку
Викрили сімейну пару, яка ґвалтувала свою доньку / Нацполіція

У Кривому Розі викрили 28-річного чоловіка та його 30-річну дружину. Пара створювала порноматеріали, експлуатуючи 4-річну доньку.

Про це повідомили у департаменті комунікації Національної поліції України.

Як зазначив заступник голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін, зловмисники вступали з донькою у статеві зносини та фіксували процес на відео.

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Зловмисники зазвичай відшуковували "клієнтів" на свої відео у мережі та пропонували їх переглянути чи купити.

Поліцейські встановили нік-нейм, який використовували зловмисники для завантаження файлів та з’ясували їхню адресу. 13 червня у квартирі, де проживала сім’я провели обшуки.

Зловмисникам загрожує до десяти років позбавлення волі.

 

Теги: Новини України Діти Згвалтування Кримінальні новини Новини Кривого Рогу
Джерело: 24 Канал
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