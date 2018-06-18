Поліція викрила групу осіб, що влаштовувала вибухи та підпали аптек у Харкові

Правоохоронці знешкодили організоване злочинне об'єднання, члени якого протягом 2016 – 2017 років, на замовлення третіх осіб, організували 12 підривів і підпалів аптек.

Про це повідомив відділ зв'язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

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Зазначається, що зловмисники організували низку підривів та підпалів аптек мереж "911" та "Аптека оптових цін" у Харкові. Також від рук злочинного об'єднання постраждав депутат міської ради.

Усім учасникам організованої групи обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави. За вчинення вказаних злочинів їм загрожує максимальне покарання у виді позбавлення волі до десяти років, – йдеться у повідомленні.

Наразі триває досудове розслідування у рамках кримінального провадження. У відомстві зауважили, що Генеральна прокуратура України контролює всі етапи даної справи.