Поліція впіймала "поліцію": у Києві затримали двох блогерів
11 грудня по вулицях Києва їздив спорткар Ford Mustang, який був схожий на машину патрульної поліції. На даху в нього стояла мигалка, а всередині сиділо двоє хлопців у формі поліцейських.
Правоохоронці затримали Mustang біля станції метро "Мінська", повідомляє "Інформатор".
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Автомобіль, схожим на авто поліції, зробили відомі блогери Антон Скуратов і Дмитро Євтушенко. За словами хлопців, тюнінг автомобіля пов'язаний виключно з творчими прагненнями і вони не хотіли порушувати закон.
Блогери можуть отримати покарання за незаконне розміщення проблискових маячків або спеціальних звукових сигналів, і за незаконне використання фізичною особою на транспортному засобі найменування Національної поліції України або похідних від нього, в тому числі викладених іноземною мовою.
Детальніше про затримання блогерів – у відео:
Згодом Дмитра Євтушенка відпустили.