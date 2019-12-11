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      Поліція впіймала "поліцію": у Києві затримали двох блогерів

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      Патрульні затримали відомих блогерів / kiev.informator.ua

      11 грудня по вулицях Києва їздив спорткар Ford Mustang, який був схожий на машину патрульної поліції. На даху в нього стояла мигалка, а всередині сиділо двоє хлопців у формі поліцейських.

      Правоохоронці затримали Mustang біля станції метро "Мінська", повідомляє "Інформатор".

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      Автомобіль, схожим на авто поліції, зробили відомі блогери Антон Скуратов і Дмитро Євтушенко. За словами хлопців, тюнінг автомобіля пов'язаний виключно з творчими прагненнями і вони не хотіли порушувати закон.

      Блогери можуть отримати покарання за незаконне розміщення проблискових маячків або спеціальних звукових сигналів, і за незаконне використання фізичною особою на транспортному засобі найменування Національної поліції України або похідних від нього, в тому числі викладених іноземною мовою.

      Детальніше про затримання блогерів – у відео:

      Згодом Дмитра Євтушенка відпустили.

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Новини України Поліція Кримінал Новини Києва
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