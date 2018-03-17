Поліція встановлює, хто винен у тому, що у Києві в будівельний котлован влетіли два авто

На одній із столичних доріг дві автівки влетіли у будівельний котлован з різницею у декілька годин. Спочатку у яму зірвався Nissan, водій не побачив ремонтного знаку, а згодом туди впала і друга машина. На щастя, ніхто не загинув. Однак, хто винен у тому, що два водії не побачили глибочезної ями?

Близько першої години ночі водій Nissan не побачив ремонтного знаку і не встиг загальмувати. Автомобіль пролетів десятки метрів і приземлився вже у "ямі". Капот іномарки повністю розтрощений, а водій відбувся переломом ноги. Вже о 6 ранку інше авто злетіло з дороги і на швидкості врізалося в Nissan, який не встигли евакуювати з ями. Цього разу постраждали три людини: водій таксі та дві його пасажирки – громадянки Словаччини.

Читайте також: На Львівщині нетверезий водій протаранив службову машину патрульних

Ситуація неоднозначна, адже за одну ніч дві ДТП на одному місці. В ночі у Києві була ожеледиця, а погодні умови повинні враховувати обидві сторони, каже юрист.

Верховнй суд зазаначив, що водії мають бути уважними на дорозі і бути готовими зреагувати на будь-які зміни дорожніх обставин, але одночасно з цим водії і в праві розраховувати на те, що дорожні служби будуть якісно робити свою роботу,

– наголосив юрист Лаврентій Царук.

Сам котлован обгородили, перед ним є попереджувальні знаки, проте більшість водіїв їх ігнорують.

Обстеживши місце аварій активіст Влад Антонов зазначив, що на момент збиття огорожі швидкість транспортного засобу була близко 90 кілометрів на годину. Проте обставини ДТП ще з'ясовують поліцейські, та вони вже кажуть, що в першій аварії вина водія.

Не впорався з керуванням, не врахував дорожню обстановку і погодні умови. На цей час всі матеріали зібрані, складена схема автопригоди, і оскільки лише сам водій, який є винуватцем ДТП, постраждав, всі матеріали будуть передані до патрульної поліції, аби вони вже прийняли рішення в порядку адміністративного провадження,

– повідомила речниця поліції Києва Оксана Блищик.

Читайте також: В Іраку розбився вертоліт, ніхто не вижив

Тим часом зменшити аварійність на цій ділянці можна доволі просто, зазначає активіст Антонов. Він наголосив, що можна було поставити 3-4 бочки в ряд. Такі бочки з водою стоять на багатьох транспортних розв'язках у Європі. Пластикова конструкція має вагу до тонни, проте, коли водій все таки заїде в неї, він не так сильно травмується.