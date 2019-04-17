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      Поліція з шарпаниною затримала активіста, який агітував проти Зеленського

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      Активіста ГО "Відсіч" Леоніда Овчаренка затримали за поширення інформації проти Зеленського
      Активіста ГО "Відсіч" Леоніда Овчаренка затримали за поширення інформації проти Зеленського / Фото з соціальних мереж

      Поліцейські затримали активіста громадської організації "Відсіч" Леоніда Овчаренка за поширення інформації про кандидата у президенти Володимира Зеленського в Києві. Це при тому, що на момент затримання активіст нічого не поширював.

      Вперше Овчаренка затримала поліція 7 квітня на Майдані в Києві, коли ЦВК ще офіційно не оголосила результати першого туру виборів президента. Активіст планував роздавати листівки-агітки проти Зеленського. Правоохоронці пояснили затримання тим, що поки ЦВК офіційно не оприлюднила остаточні результати виборів, будь-яка агітація є незаконною.

      Читайте також: Незаконна агітація: як кандидатів рекламують в обхід законів

      У "Відсічі" пояснили, що не агітували за когось із кандидатів, а лише поширювали листівки з інформацією про загрозу російського реваншу у разі обрання президентом Зеленського.

      Вже 10 квітня Шевченківський райсуд Києва виправдав Овчаренка: суддя не побачила жодних підтверджень звинувачення на адресу активіста зі сторони поліції.

      Щодо затримання активіста "Відсічі" 17 квітня, то в організації наголосили, що на момент затримання Овчаренко не поширював жодних листівок.

      Хоч наша поліграфія й була вже визнана в суді не агітаційною, хоч згідно з 34 статтею Конституції, ми маємо право вільно поширювати інформацію,
      – наголосили у "Відсічі".

      Сам Овчаренко у відеозверненні повідомив, що його схопили невідомі, які раптово вистрибнули з автомобіля. Вони назвалися поліцейськими, проте не мали жодних відповідних розвізнавальних знаків.

      Вони вийшли з машини без поліцейських номерів. Вони схопили мене за руки, почали штовхати, тягти з криками, що "це поліція! Не чиніть опір. Це затримання!" Притягнули мене до Святошинського райвідділу,
      – розповів активіст.

      Овчаренко додав, що в райвідділі поліції його звинуватили в поширенні листівок, які не відповідають законодавству України.

      Згодом з’ясувалося, що це було не затримання, а я був просто "запрошений" у райвідділ. Коли тебе штовхають у спину і тягнуть два лобуряки кудись у відділок з криками: "Не втручайтеся! Це поліція!" – означає, що ти запрошений,
      – зазначив активіст "Відсічі".

      Правоохоронці вимагали, щоб активіст показав їм особисті речі, але той відмовився. Згодом на нього склали протокол за порушення передвиборчої агітації.

      Слідчий поліції повідомив, що справу активіста в суді розглянуть не скоро.

      Овчаренко також зафіксував на відео події у райвідділі поліції:

       

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      Теги: Новини України Новини політики Новини Києва Поліція Порушення на виборах Володимир Зеленський Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
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