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      Поліція затримала близько 30 осіб перед матчем "Шахтар" – "Ліон"

      388 Читать новость на русском
      НСК "Олімпійський"
      НСК "Олімпійський"

      У Києві перед матчем Ліги чемпіонів "Шахтар" – "Ліон" столична поліція затримала групу молодиків, які провокували правоохоронців біля НСК "Олімпійський".

      Інцидент стався напередодні футбольного матчу поруч зі станцією метро "Олімпійська". Ніхто із громадян не постраждав, передає прес-служба поліції Києва.

      Читайте також: Як працюватиме київське метро під час матчів "Шахтаря" та "Динамо" на НСК "Олімпійський"

      Правопорушники висловлювалися нецензурною лайкою на адресу поліцейських, кидалися снігом, намагалися вдарити піший патруль та розхитували огороджувальні турнікети. На зауваження правоохоронців вони не реагували.

      За вчинення протиправних дій 27 осіб доправляють у територіальне управління поліції, де будуть встановлені анкетні дані цих громадян та в подальшому надана правова оцінка їх діям.


      У Києві правоохоронці затримали порушників перед матчем Ліги чемпіонів

      Також у прес-службі зазначили, що поліція продовжує на місці забезпечувати громадський порядок та буде відразу реагувати на будь-які порушення.

      Нагадаємо, що матч Ліги чемпіонів "Шахтар" – "Ліон" відбудеться у середу, 12 грудня. Почтаток – о 22:00.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Новини Києва Поліція Ліга чемпіонів Футбол Шахтар Спорт
      Джерело: 24 Канал
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