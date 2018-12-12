Поліція затримала близько 30 осіб перед матчем "Шахтар" – "Ліон"

У Києві перед матчем Ліги чемпіонів "Шахтар" – "Ліон" столична поліція затримала групу молодиків, які провокували правоохоронців біля НСК "Олімпійський".

Інцидент стався напередодні футбольного матчу поруч зі станцією метро "Олімпійська". Ніхто із громадян не постраждав, передає прес-служба поліції Києва.

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Правопорушники висловлювалися нецензурною лайкою на адресу поліцейських, кидалися снігом, намагалися вдарити піший патруль та розхитували огороджувальні турнікети. На зауваження правоохоронців вони не реагували.

За вчинення протиправних дій 27 осіб доправляють у територіальне управління поліції, де будуть встановлені анкетні дані цих громадян та в подальшому надана правова оцінка їх діям.



У Києві правоохоронці затримали порушників перед матчем Ліги чемпіонів

Також у прес-службі зазначили, що поліція продовжує на місці забезпечувати громадський порядок та буде відразу реагувати на будь-які порушення.

Нагадаємо, що матч Ліги чемпіонів "Шахтар" – "Ліон" відбудеться у середу, 12 грудня. Почтаток – о 22:00.

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