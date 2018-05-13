Поліція затримала чоловіка, який викрав мотоцикл Масі Найєма

Поліція Києва затримала чоловіка, що викрав мотоцикл у брата нардепа Мустафи Найєма – Масі Найєма.

Про це повідомила Українська правда з посиланням на джерело у правоохоронних органах.

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"Затримали щойно – і викрадача, і мотоцикл", – повідомило джерело.



Поліція затримала чоловіка, який викрав мотоцикл брата Найєма / фото Української правди

Нагадаємо, 11 травня у Києві поблизу будівлі Апеляційного суду вкрали мотоцикл у брата нардепа Мустафи Найєма – Масі.