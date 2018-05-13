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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ДТП З ДІТЬМИ У БІЛОРУСІ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Поліція затримала чоловіка, який викрав мотоцикл Масі Найєма

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Поліція затримала чоловіка, який викрав мотоцикл брата Найєма
Поліція затримала чоловіка, який викрав мотоцикл брата Найєма / фото із соцмереж

Поліція Києва затримала чоловіка, що викрав мотоцикл у брата нардепа Мустафи Найєма – Масі Найєма.

Про це повідомила Українська правда з посиланням на джерело у правоохоронних органах.

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"Затримали щойно – і викрадача, і мотоцикл", – повідомило джерело.


Поліція затримала чоловіка, який викрав мотоцикл брата Найєма / фото Української правди 

Нагадаємо, 11 травня у Києві поблизу будівлі Апеляційного суду вкрали мотоцикл у брата нардепа Мустафи Найєма – Масі.

Теги: Новини України Новини Києва Поліція Мустафа Найєм
Джерело: 24 Канал
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