Поліція затримала чоловіка юристки Центру протидії корупції

Представники поліції затримали чоловіка юристки Центру протидії корупції Олени Щербан – Петра Щербана.

Про це повідомила член правління ЦПК Олександра Устінова.

У центрі це затримання вважають черговою атакою на організацію.

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Олена Щербан, нагадаємо, була головним юристом у справі, яку Центр протидії корупції розробляв по засекречених деклараціях співробітників СБУ. Сьогодні, 25 січня, Олена Щербан представляла ЦПК у цій справі в суді.

Як повідомив Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін, поліція забрала Петра Щербана без пояснень та документів.

"Щойно чоловіка нашого керівника юридичного відділу з дому забрала поліція. Без пояснень. Без жодних документів", – наголосив Шабунін.

Він додав, що на 26 січня антикорупційні активісти готували публікацію.

Чоловіка затримали без пояснень