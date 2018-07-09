Поліція затримала чоловіка з 12 кілограмами радіоактивної чорниці

Правоохоронці затримали у Чорнобильській зоні відчуження 41-річного жителя Поліського району, який збирав чорниці.

Про це повідомляється на сайті Нацполіції.

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"Правопорушника виявили під час патрулювання поліцейські зони ЧАЕС у районі відселеного села Ясен. Ягоди вилучили та направили на відповідну експертизу для визначення в них рівня радіації", – йдеться у заяві.

За проникнення в зону відчуження без дозвільних документів відносно чоловіка складено адміністративний протокол за ст. 46-1 (Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Також в поліції додали, що вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 267-1 Кримінального кодексу України (Порушення вимог режиму радіаційної безпеки).