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      Поліція затримала дезертира з лав ЗСУ, який присягнув Росії і служив окупантам у Криму

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      Затриманий – підозрюваний у дезертирстві
      Затриманий – підозрюваний у дезертирстві / Національна поліція

      У рамках спеціальної операції "Розшук" правоохоронці знайшли та затримали громадянина України, якого звинувачують у дезертирстві. Трапилося це 11 березня 2019 року. Раніше він служив у ЗСУ, та після анексії Криму перейшов на бік окупанта.

      З 2011 року чоловік 1985 року народження служив у Військово-морських силах України в Криму. Але після анексії Росією півострова перейшов на бік окупанта. Далі служив в окупаційних військах за контрактом. Про це повідомило Головне управління Національної поліції в АР Крим на своїй сторінці у Facebook.

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      Поліція також оприлюднила фото російського військового квитка, виданого 18 серпня 2014 року у Севастополі. Прізвище та ім'я чоловіка і його обличчя правоохоронці приховали.

      Дезертир
      Російський військовий квиток підозрюваного у дезертирстві

      Чоловіку повідомили про підозру у дезертирстві. Стаття 408 Кримінального кодексу України передбачає покарання за цей злочин ув'язненням на строк від 2 до 5 років. 12 березня затриманому суд повинен обрати запобіжний захід.

      Дезертир
      Обличчя підозрюваного поліція приховала, вину чи невинність визначатиме суд

      До слова, рівно рік тому, у березні 2018 року, Військова прокуратура повідомляла, що 4 тисячі 266 військових перебувають в розшуку та обвинувачуються у дезертирстві, адже у 2014 році не прибули з Криму для подальшого проходження військової служби.

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      Теги: Новини України Україна – Росія Війна на Донбасі Поліція Анексія Криму Новини Криму Збройні сили України
      Джерело: 24 канал
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