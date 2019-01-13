Поліція затримала викрадачів молодого підприємця в Києві: це – родичі потерпілого (оновлено)

У неділю, 13 січня, правоохоронці затримали 2 людей, підозрюваних у замовленні та організації викрадення підприємця Миколи Куликова на Київщині. Замовниками злочину виявилися 56-річний житель окупованої частини Донеччини та його син, які є родичами потерпілого.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

24 канал повідомляв, що 10 січня у Києві сталося зухвале викрадення чоловіка – невідомі серед білого дня заштовхали до авто 24-річного Миколу Куликова. А 13 січня сестра викраденого чоловіка повідомила у Facebook, що Куликов живий і додала допис від правоохоронців про затримання викрадачів.

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За даними прокуратури, батько з сином знали, що родина Куликова після переїзду з Донеччини у 2014 році залишила на окупованій території свої бізнес та майно. Тож зловмисники вирішили викрасти свого родича-підприємця, щоб привласнити це майно, переоформивши на нових власників.

Скоїти злочин за 3600 доларів погодилась людина, яку спеціально для цього знайшли батько з сином. Правоохоронцям вдалося зафіксувати факт передачі виконавцю 600 доларів авансу.

Надалі, 11 січня 2019 року, на території с. Святопетрівське Київської області за добровільної згоди потерпілого здійснено його "викрадення". 13 січня 2019 року у Києві під час передачі виконавцю другої частини обумовленої суми батька і сина затримали,

– повідомили у прокуратурі.

Коли зловмисників затримали, окрім грошей за викрадення потерпілого, у батька вилучили пістолет Макарова, мобільний телефон та пенсійне посвідчення колишнього працівника СБУ в Донецькій області.

Затриманим готуються оголосити про підозру у злочині та вирішують питання про обрання запобіжних заходів. Слідчі дії тривають.