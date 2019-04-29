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      Поліція затримала іноземців, які продавали українок у сексуальне рабство

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      Ілюстративне фото
      Ілюстративне фото / Фото із відкритих джерел

      Одеські правоохоронці викрили міжнародний канал торгівлі людьми, через який українські жінки потрапляли у сексуальне рабство за кордон.

      Одного з работорговців поліцейські затримали у міжнародному аеропорту "Бориспіль" під час спроби переправити до Китаю п'ятьох українок, а його спільника – у той же ж час в Одесі, розповіли у прес-службі Нацполіції в Одеській області.

      Читайте також: У Дніпрі затримали рабовласників, які працювали під виглядом реабілітаційного центру

      Як зловмисники вербували дівчат

      Своїх майбутніх жертв іноземці шукали серед оголошень про пошук роботи у всесвітній мережі. Вербувальники просили дівчат відправити їм на електронну пошту свої фотографії. Оцінивши зовнішність українок, ті пропонували їм роботу в борделях у Китаї.

      Більшість із жертв – мешканки Одещини віком 18-20 років. За надання сексуальних послуг їх пропонували заробітну плату від 200 до 400 доларів США за годину. 


      Гроші, вилучені правоохоронцями

      Крім цього, українкам обіцяли забезпечити харчування та проживання у заздалегідь орендованій квартирі. А витрати, пов'язані з виїздом за кордон, дівчата мали повернути з першої зарплатні.

      Після отримання згоди та оформлення необхідних документів зловмисники бронювали жінкам електронні квитки.

      Що загрожує правопорушникам

      Проти чоловіків триває кримінальне провадження за статтею про торгівлю людьми.


      Наразі підозрюваним обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою

      Їм загрожує позбавлення волі на термін від 5 до 12 років та конфіскація майна.

      blog_ava
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      сьогодні
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      Теги: Новини України Китай Новини Одеси Поліція
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