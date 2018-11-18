Поліція затримала одного з нападників на інкасаторів під Києвом

Правоохоронці затримали одного зі зловмисників, які 17 листопада скоїли напад на інкасаторів у місті Ірпінь під Києвом.

Про це повідомив кореспондент 24 каналу з посиланням на речника поліції Київщини Миколу Жуковича.

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Він підтвердив, що одного з нападників затримали і знайшли в нього викрадені в інкасаторів гроші. Особу іншого нападника вже встановили, проте його наразі ще розшукують.

Жукович зазначив, що більше інформації про нападників поліція повідомить згодом.

Нагадаємо, в Ірпені невідомі пограбували автомобіль інкасаторів: викрадено 1 мільйон 800 тисяч гривень.