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      Поліція затримала одного з нападників на інкасаторів під Києвом

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      Напад на інкасаторів під Києвом: поліція затримала 1 нападника
      Напад на інкасаторів під Києвом: поліція затримала 1 нападника / 24 канал

      Правоохоронці затримали одного зі зловмисників, які 17 листопада скоїли напад на інкасаторів у місті Ірпінь під Києвом.

      Про це повідомив кореспондент 24 каналу з посиланням на речника поліції Київщини Миколу Жуковича.

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      Він підтвердив, що одного з нападників затримали і знайшли в нього викрадені в інкасаторів гроші. Особу іншого нападника вже встановили, проте його наразі ще розшукують.

      Жукович зазначив, що більше інформації про нападників поліція повідомить згодом.

      Нагадаємо, в Ірпені невідомі пограбували автомобіль інкасаторів: викрадено 1 мільйон 800 тисяч гривень.

      Теги: Новини України Новини Києва Кримінальні новини Поліція Пограбування Гроші
      Джерело: 24 канал
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