Поліція затримала одного з нападників на інкасаторів під Києвом
Правоохоронці затримали одного зі зловмисників, які 17 листопада скоїли напад на інкасаторів у місті Ірпінь під Києвом.
Про це повідомив кореспондент 24 каналу з посиланням на речника поліції Київщини Миколу Жуковича.
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Він підтвердив, що одного з нападників затримали і знайшли в нього викрадені в інкасаторів гроші. Особу іншого нападника вже встановили, проте його наразі ще розшукують.
Жукович зазначив, що більше інформації про нападників поліція повідомить згодом.
Нагадаємо, в Ірпені невідомі пограбували автомобіль інкасаторів: викрадено 1 мільйон 800 тисяч гривень.
Джерело: 24 канал
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