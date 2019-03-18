Поліція затримала підозрюваних у вбивстві військового на Харківщині: злочин зафіксовано на відео

Поліція Харківщини затримала 3 хлопців та дівчину, підозрюваних у вбивстві 26-річного військовослужбовця контрактної служби в Чугуєві. Вік затриманих хлопців – 15, 16 та 18 років, а дівчини – 22.

Напередодні в Чугуєві на Харківщині знайшли мертвим військовослужбовця контрактної служби. Тіло чоловіка з багатьма колото-різаними ранами виявили у лісосмузі неподалік від військової частини, в якій він служив.

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У поліції розповіли, що 13 березня в Чугуєві компанія зловмисників зустріла чоловіка, і разом з ним пішла пити алкоголь у під’їзд дев’ятиповерхівки. Там дівчина розповіла хлопцям, що військовий, нібито, її зґвалтував. Вона також сказала, що в нього є банківська карта з великою кількістю грошей. Після цього дівчина запропонувала хлопцям за винагороду вбити чоловіка.

Для вбивства військового зловмисники розробили план. Хлопці запропонували чоловіку піти з ними в ліс, де і вбили його. Військовому завдали кількох ударів ножем по голові, кінцівках та тулубі. Коли ж чоловік знепритомнів, нападники забрали його одяг та інші речі, спалили їх та покинули місце злочину.

Коли зловмисники повернулися до дівчини, то повідомили, що виконали її замовлення і показали на підтвердження цього відеозапис.

Поліція відкрила справу за фактом умисного вбивства. Зараз вирішують питання про арешт зловмисників. Якщо суд визнає їх винними, нападників посадять до в’язниці довічно.