Поліція затримала підозрюваного у вбивстві академіка з Миколаєва

Правоохоронці затримали чоловіка 2 вересня. Підозрюваним виявився 25-річний житель Миколаївського району.

Про це повідомила прес-служба Національної поліції Миколаївської області.

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Раніше 24 Канал повідомляв, що у Миколаєві виявили мертвим професора місцевого Національного університету імені Сухомлинського, відомого на всю Україну академіка та дослідника Голодомору Миколу Шитюка. Чоловіка знайшли з ножем у спині.

Зазначається, що поліцейські провели комплекс оперативно-розшукових заходів, у тому числі провели моніторинг великої кількості відеозаписів із камер відеоспостереження, розташованих у різних закладах у районі будинку, де було скоєно вбивство. Саме це і допомогло виявити особу зловмисника.

Мешканця Миколаївського району поліцейські затримали на зупинці громадського транспорту, коли той збирався їхати у місто.

Зараз 25-річний чоловік затриманий у порядку статті 208 КПК України. З його слів, смертельні ножові поранення він завдав постраждалому через раптово виниклу сварку на ґрунті особистих взаємовідносин,

– йдеться у повідомленні.

У прес-службі повідомили, що зловмисник забрав низку речей потерпілого.

Правоохоронцям вдалося вилучити знаряддя вбивства – ніж, який направлено на експертизу.

Слідчим відділенням Центрального відділу поліції проводиться розслідування кримінального провадження, розпочатого за ознаками частиною 2 статті 115 КК України "Умисне вбивство", санкція якої передбачає покарання від позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років аж до довічного ув’язнення.

Хто такий Микола Шитюк?Це академік Української академії історичних наук, доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України. Був одним із найбільш відомих в Україні та за її межами дослідників Голодомору 1933 року. Постійно брав участь у міжнародних, всеукраїнських, регіональних наукових і науково-практичних конференціях. За своє життя написав понад 200 наукових робіт, опублікованих як в Україні країні, так і за кордоном. Відзначено його було такими нагородами: Орден "За заслуги" 3-го ступеня, лауреат премії імені Миколи Аркаса, Орден святого рівноапостольного князя Володимира Великого 3-го ступеня, нагрудний знак "Відмінник освіти України".



З 1993 року Шитюк працював у Миколаєві на посадах доцента, завідувача кафедри, професора та декана факультету. У лютому 2004 року став директором Миколаївського навчально-наукового інституту Одеського національного університету імені Мечникова, водночас був ще й завідувачем кафедри політології. З 2008 року очолював Навчально-науковий інститут історії та права Миколаївського національного університету імені Сухомлинського.