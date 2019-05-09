Поліція затримала скандальну Бережну за георгіївську стрічку на акції в Києві

У Києві біля станції метро "Арсенальна" поліція затримала лідерку організації "Сила добра", матір загиблої екс-нардепа з Партії регіонів Олену Бережну за футболку із зображенням забороненої в Україні георгіївської стрічки.

Інцидент стався перед початком акції "Ніхто не забутий, ніщо не забуте" – аналогу "Безсмертного полку" – з нагоди Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Торік Бережну також затримували за порушення громадського порядку під час проведення аналогічної акції.

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Після затримання Бережну 9 травня відвезли до районного управління поліції для проведення профілактичної бесіди, повідомив голова Нацполіції Андрій Крищенко.

До слова, у листопаді 2018 року СБУ обшукала помешкання Бережної в пошуках доказів її сепаратистської діяльності.

В Україні закон прирівнює георгіївську стрічку до символіки тоталітарних режимів і забороняє її публічну демонстрацію. За такі дії загрожує адміністративна відповідальність, тобто штраф від 850 до 2550 гривень.

До забороненої символіки відносять також герб і прапор СРСР, союзних республік, нацистської Німеччини 1939-1945 років; атрибутику, в якій зображене поєднання серпа та молота, п'ятикутної зірки; прапори та інші символи комуністичної партії; зображення чи написи, присвячені особам, що обіймали керівні посади в вищих органах СРСР тощо.

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