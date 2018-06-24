14:44
24 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
19°C 10°C
  • понеділок
    21°C 11°C
  • вівторок
    23°C 14°C
  • середа
    26°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Фатальний error "Хірурга". Той, кого не можна називати
Вєсті Кремля
20:58, 23 червня
Вєсті.UA. Жир. Молода кров Порошенка. Фіаско Онищенка
Вєсті.UA
21:05, 23 червня
Усі претензії до добросовісних покупців: чому українські курорти лише для обраних
ЦРУ
09:00, 22 червня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати Все. Будні дитячих садків
Згадати все
09:48, 23 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Поліція затримала усіх нападників на ромський табір у Львові, – Князєв

912 Читать новость на русском

Голова Нацполіції України Сергій Князєв розповів про подробиці нападу на львівський табір ромів, під час якого загинула людина та отримали поранення ще четверо осіб.

Як повідомляв 24 канал, у суботу ввечері, 23 червня, у лісовому масиві на околиці Львова група невідомих осіб у масках напала на табір, у якому проживають громадяни ромської національності. Внаслідок інциденту 1 людина загинула, ще 4 травмовані.

Читайте також:  Розстріл у кафе Києва: у поліції розповіли деталі інциденту

Аморальність цих людей, які в контексті останнього нічного випадку у Львові посеред ночі здійснили зухвалий напад на табір ромів, – не можна виправдати нічим. Від рук нападників загинув 24-річний юнак. Ще четверо людей, серед яких навіть одна дитина, отримали поранення. Запевняю, поліція виконає свою роботу: винні у скоєнні цих злочинів будуть притягнуті до кримінальної відповідальності і понесуть покарання, згідно з чинним законодавством,
– заявив очільник Нацполіції.

Як повідомляють у прес-центрі МВС, правоохоронці вилучили знаряддя злочину, внаслідок якого загинув 24-річний юнак. За цим фактом вже відкрили кримінальне провадження.

За словами Князєва, працівники львівської поліції оперативно затримали сімох молодиків віком 16-17 років. Всі вони – жителі Львова.

Крім того, поліцейські встановили і затримали 20-річного організатора цього нападу. З місця події вилучені речові докази, зокрема – ніж, яким нанесено поранення загиблому та інші предмети, які зловмисники використовували для нанесення ушкоджень жителям табору.

Наразі поліцейські встановлюють і доставляють до відділень поліції інших осіб, які можуть бути причетними до цього нападу.

Зазначається, що подію кваліфіковано слідчими як умисне вбивство, вчинене групою осіб. Розслідування перебуває на контролі керівництва Міністерства внутрішніх справ і Нацполіції.

Затриманим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічне позбавлення волі.

Теги: Новини України Фотоновини Поліція Роми Діти Жертви Кримінальні новини Новини Львова
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Деякі продукти за рік подорожчали вдвічі: вражаючі цифри
сьогодні, 13:02 Деякі продукти за рік подорожчали вдвічі: вражаючі цифри
3731
10 привычек из СССР, что выдают в вас нищего
сьогодні, 12:00 10 привычек из СССР, что выдают в вас нищего
Блог Медіа 2563
Чому все сказане Євгеном Мураєвим лежить поза межами моралі
сьогодні, 10:00 Чому все сказане Євгеном Мураєвим лежить поза межами моралі
Віталій Дейнега 1002
Международный день Бабушек в это воскресенье – 24 июня
сьогодні, 08:40 Международный день Бабушек в это воскресенье – 24 июня
Peter Santenello 925
Россия споткнулась об Украину, или "Красная черта", которую никогда не переступит Запад
23 червня, 22:00 Россия споткнулась об Украину, или "Красная черта", которую никогда не переступит Запад
Блог Медіа 16774
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук