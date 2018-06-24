Поліція затримала усіх нападників на ромський табір у Львові, – Князєв

Голова Нацполіції України Сергій Князєв розповів про подробиці нападу на львівський табір ромів, під час якого загинула людина та отримали поранення ще четверо осіб.

Як повідомляв 24 канал, у суботу ввечері, 23 червня, у лісовому масиві на околиці Львова група невідомих осіб у масках напала на табір, у якому проживають громадяни ромської національності. Внаслідок інциденту 1 людина загинула, ще 4 травмовані.

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Аморальність цих людей, які в контексті останнього нічного випадку у Львові посеред ночі здійснили зухвалий напад на табір ромів, – не можна виправдати нічим. Від рук нападників загинув 24-річний юнак. Ще четверо людей, серед яких навіть одна дитина, отримали поранення. Запевняю, поліція виконає свою роботу: винні у скоєнні цих злочинів будуть притягнуті до кримінальної відповідальності і понесуть покарання, згідно з чинним законодавством,

– заявив очільник Нацполіції.

Як повідомляють у прес-центрі МВС, правоохоронці вилучили знаряддя злочину, внаслідок якого загинув 24-річний юнак. За цим фактом вже відкрили кримінальне провадження.

За словами Князєва, працівники львівської поліції оперативно затримали сімох молодиків віком 16-17 років. Всі вони – жителі Львова.

Крім того, поліцейські встановили і затримали 20-річного організатора цього нападу. З місця події вилучені речові докази, зокрема – ніж, яким нанесено поранення загиблому та інші предмети, які зловмисники використовували для нанесення ушкоджень жителям табору.

Наразі поліцейські встановлюють і доставляють до відділень поліції інших осіб, які можуть бути причетними до цього нападу.

Зазначається, що подію кваліфіковано слідчими як умисне вбивство, вчинене групою осіб. Розслідування перебуває на контролі керівництва Міністерства внутрішніх справ і Нацполіції.

Затриманим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічне позбавлення волі.