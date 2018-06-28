Поліція затримала в Києві викрадачів сина лівійського дипломата

У Києві поліцейські затримали викрадачів сина працівника дипломатичної установи, громадянина Лівії. Зловмисниками виявилися двоє громадян Єгипту, а мотивом злочину був викуп.

Про це повідомив голова поліції Києва Андрій Крищенко.

"Протягом двох діб кримінальна поліція Києва разом із Шевченківським управлінням поліції проводили слідчо-оперативні заходи, у результаті яких затримали двох осіб, які викрали молодого чоловіка і утримували його в гаражі, нанесли тілесні ушкодження, а також вимагали у нього гроші. Вони – громадяни Єгипту, живуть на території України кілька років", – розповів Крищенко.

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Він зазначив, що зловмисники чітко розуміли, кого вони викрали, і намагалися зв'язатися з батьками потерпілого. Проте поліція зупинила цей злочин та оперативно затримала викрадачів.

Слідчі відкрили 2 справи за статтями "Незаконне позбавлення волі або викрадення людини" та "Вимагання".

Нагадаємо, 25 червня правоохоронці отримали повідомлення про викрадення у центрі Києва людини. Згодом стало відомо, що викраденим чоловіком є 26-річний син фінансового аташе посольства Лівії у Києві.



Поліцейським того ж дня вдалось знайти викраденого сина лівійського дипломата.