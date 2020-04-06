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      Масшатабні пожежі в Чорнобилі: поліція затримала підозрюваного

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      Станом на 6 квітня, для ліквідації пожежі в Чорнобильській зоні відчуження були залучені як працівники ДСНС, так і авіація. На сьогодні локалізовано в 41 кварталі площу пожежі в 5 гектарів. Також встановлено причину виникнення розповсюдження вогню. Пожежа відбулася через підпал сухої трави.

      Відомо, що поліція Київської області вже затримала особу, яка підпалила траву. Про це в прямому ефірі 24 каналу повідомила виконувачка обов'язків голови Чорнобильської зони відчуження Катерина Мирна-Павлова.

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      За фактом виникнення пожежі відкрито кримінальне провадження за статтею "Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки".

       

      Вона зазначила: про те, що до території зони відчуження наближається пожежа з Житомирської області, стало відомо ще 3 квітня. І вже вночі вздовж території Поліського району Київської області були розміщені всі сили задля її ліквідації.

      Тобто, ми зреагували разом з силами ДСНС вчасно. Задля того, щоб зустріти цю пожежу і якомога швидше локалізувати,
      – розповіла Катерина Мирна-Павлова.

      За словами виконувачки обов'язків голови Чорнобильської зони відчуження, на території міста Києва та Київської області за час ліквідації пожежі не збільшився радіаційний фон. Вона додала, що великою загрозою є периметр саме для пожежників, які гасять пожежу в зоні відчуження.

      Тобто, зона радіації в цій зоні підвищується, але це відбувається на межі пожежі. Відтак пожежники працюють в спеціальному обладнанні, респіраторах, а також постійно проводиться радіаційний контроль.

      Якщо ми вже будемо отримувати великі пожежі, як, наприклад, це було в 2015 році. Тоді можемо думати, що підвищиться (радіаційний фон – 24 канал) і в Київській області. Але за результатами цієї пожежі, ми констатуємо, що фон не збільшувався. Тільки на межі розмежування пожежі,
      – відзначила Катерина Мирна-Павлова.

      Вона повідомила, що в Чорнобильській зоні роблять чимало кроків для запобігання виникнення пожеж. Наприклад, в 2020 році відбувся відбір периметру зони відчуження з прилеглими територіями.

      Однак уточнила, що більше, ніж 80% пожеж приходять з прилеглих територій. Тому, на думку Катерини Мирної-Павлової, треба проводити роз’яснювальну роботу з місцевими селами про те, що спалювання трави може призвести до великих наслідків.

      Ліквідація пожежі в Чорнобильській зоні: дивіться відео

      Катерина Мирна-Павлова розповіла, що наразі, згідно з карантинними обмеженнями, зона відчуження закрита для відвідування.

      Всі наші підприємства скоротили потік працівників, тобто, зробили вахтовий переділ. На сьогодні в нас тільки залучені ті вахти, які беруть участь у життєдіяльності підприємств,
      – додала виконувачка обов'язків голови Чорнобильської зони відчуження.

      чорнобильська зона
      Карта радіаційного забруднення у зоні відчуження / Інфографіка Держагенства з управління зоною відчуження

      Автор: Марина Васильєва
      Теги: Новини України Чорнобиль ДСНС Пожежа Новини Києва Поліція
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