Поліція затримала власника готелю "Токіо Стар", де загинули 9 осіб

В Одесі правоохоронці затримали відомого підприємця Вадима Чорного. Саме він є власником готелю "Токіо Стар" у якому сталася пожежа уночі проти 17 серпня.

Про це йдеться в заяві прес-служби прокуратури Одеської області в Facebook.

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В рамках досудового розслідування затримано власника готелю. На даний момент Чорному готують підозру за фактом порушення вимог пожежної безпеки в готелі, що спричинило загибель людей,

– повідомили в прокуратурі.

Раніше власник готелю Вадим Чорний вже наголошував, що готовий до відповідальності, якщо виявиться, що у трагічних подіях є його вина або вина працівників готелю.

Що стало причиною пожежі?

Усі обставини події наразі з'ясовуються. Правоохоронці уже відкрили кримінальне провадження за порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.

Поліція розглядає три основні версії пожеж:

інсценування пожежі з метою приховування вбивства;

порушення правил пожежної безпеки;

необережне використання вогню постояльцями готелю.

За словами очільника поліції Одеської області, найбільш імовірною є друга версія – порушення правил пожежної безпеки.

СМЕРТЕЛЬНА ПОЖЕЖА У ГОТЕЛІ "ТОКІО СТАР" В ОДЕСІ: ХРОНІКА ОСТАННІХ ПОДІЙ