Поліція затримала жінку, яка у чорнобильській зоні збирала чорниці

Правоохоронці стверджують, що жінка збирала ягоди у зоні відчуження ЧАЕС на продаж.

Про це повідомили в прес-службі Головного управління поліції в Київській області.

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Поліцейські зони відчуження поблизу Чорнобильської АЕС затримали біля села Нові Соколи 24-річну жінку, яка збирала в лісі чорниці. 10 кілограмів лісових ягід вилучили та передали на експертизу, щоб визначити рівень радіації. Правоохоронці припускають, що чорниці жінка збиралася продати.

"Цього ж дня поблизу відселеного смт. Поліське правоохоронці виявили 43-річного чоловіка, який збирав брухт чорного металу. За даними фактами вирішується питання про відкриття кримінальних проваджень за ст. 267-1 (порушення вимог режиму радіаційної безпеки) Кримінального кодексу України. Порушникам загрожує від чималого штрафу до трьох років позбавлення волі", – наголосили в поліції.

Правоохоронці додали, що днями затримали двох 19-річних сталкерів зі столиці та Київської області. Їх також оштрафували.