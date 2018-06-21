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Поліція затримала злочинців, що здійснили жорстокий напад на родину зі Львівщини

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Зухвалий розбій влаштувала банда у селі Язлівчик під Бродами, що на Львівщині. Кілька днів тому вони вдерлися в будинок і жорстоко катували родину.

Подружжя, на яке напали злочинці, дивом вижило.

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Злочинці увірвались на подвір'я з металевими пластинами у руках. Господиня не встигла навіть розгледіти їхніх облич. Жінка вдавала, що мертва, і це урятувало їй життя.

Вони як почали мене бити кулаками. Я впала і начала вже хрипіти, тоді вже калюжа крові була на підлозі,
– розповіла місцева підприємниця Анна Віньська.

Нападники ж забрали телевізор, а ще 500 доларів і близько 2 тисяч гривень. Але в сумці було ще одна солідна сума, якої вони не знайшли. Зрештою, потерпіла впевнена, що геть не для того злодії увірвалися в її дім.

Якби вони мене били, щоб я сказала, де гроші, а вони йшли з якоюсь ціллю. Це була якесь наведення, з метою вбити або залякати,
– додала Анна Вінська.

Потерпіла жінка вже не перший рік торгує на центральному ринку у Бродах разом з чоловіком. Йому дісталось у той вечір ще більше. Із переломом черепа його госпіталізували у реанімацію. Наразі він перебуває у важкому стані в лікарні Львова, медики готують його до операції.

Що є найгіршим у даній ситуації? У потерпілого є прямий контакт мозку із зовнішнім середовищем через переломи. Зараз я ще не можу дати гарантію, що він обійдеться без операції. Стан хворого є важкий,
– зазначив завідувач відділення нейрохірургії лікарні швидкої допомоги Андрій Токарський.

Проте зухвалих грабіжників вдалося зловити. Слід взяли за номерами автівки, якою вони втікали. На тутешніх камерах спостереження вдалось розгледіти приблизну марку авто і словацькі номерні знаки. Трьох із чотирьох нападників вистежили аж у Житомирі – усі азербайджанці. В Україну потрапили – нелегально. Ще одного взяли у Бродах, звідки родом потерпіла родина. Він місцевий, але також родом із Кавказу.

Вони раніше судимі як на території однієї з Кавказьких країн, так і на території України. Вони неодноразово притягалися за злочини корисливо насильницької спрямованості,
– прокоментував начальник обласного управління кримінального розшуку Сергій Богданов.

Вік учасників банди від 41 до 53 років. За розбій їм світить до 12 років тюрми.

Нагадаємо, відносно нещодавно стався розбійний напад в Києві. Двоє зловмисниць представилися працівниками однієї з комунальних служб міста і ввірвалися у квартиру до довірливої жінки

Теги: Кримінальні новини Новини Львова Пограбування Поліція
Джерело: 24 канал
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