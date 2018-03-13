Поліція зі стрільбою затримала водія, який влаштував смертельну ДТП у Дніпрі: відео 18+

У Дніпрі правоохоронці затримали трьох чоловіків, які на автомобілі "Audi" спричинили жахливу аварію, внаслідок якої загинув чоловік.

Як повідомили у прес-службі поліції Києва, подія сталась на вулиці Калиновій.

Автомобіль "Audi" зіткнувся з авто "Daewoo", яке від удару занесло в маршрутку і в'їхало у "Mitsubishi". Останній через зіткнення в'їхав у гараж. В результаті ДТП водій "Daewoo" загинув на місці.

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Двоє чоловіків з "Audi" випали з салону авто під час зіткнення. Після цього зловмисники залишили авто і почали тікати. Поліцейські, які їх переслідували, застосували зброю.

На даний момент двох ймовірних злочинців затримали. Ще одного розшукують, співробітники правоохоронних органів прочісують найближчі околиці. Місце події огороджено. В результаті аварії утворилася пробка, працює регулювальник.

Водій та двоє пасажирів "Audi" намагалися втекти з місця скоєння чергової крадіжки. Після скоєння ДТП вони були затримані співробітниками управління карного розшуку,

– зазначили правоохоронці.

У поліції додали, що усі троє затриманих підозрюються у скоєнні ряду крадіжок автомобілів у місті Дніпро. Окрім того, у салоні автомобіля під час затримання було вилучено дві одиниці вогнепальної зброї.

Затриманих доставили до Амур-Нижньодніпровського відділення поліції. За фактом ДТП вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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