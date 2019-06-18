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      Поліція знайшла 11-річну дівчинку з Вінниччини, яка зникла напередодні: фото

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      Поліція знайшла 11-річну дівчинку з Вінниччини, яка зникла напередодні
      Поліція знайшла 11-річну дівчинку з Вінниччини, яка зникла напередодні / vn.npu.gov.ua

      З міста Калинівка, що на Вінничині, 16 червня зникла 11-річна Ангеліна Макарова. Дівчинка пропала безвісти: пішла з дому близько полудня і не повернулася. Поліція знайшла її у селі Макарів Київської області.

      Дитина доїхала до обласного центру – її зафіксували камери спостереження, повідомили у поліції.

      Про зникнення дівчинки: На Вінниччині розшукують 11-річну дівчинку: прикмети зниклої дитини

      11-річну Ангеліну бачили, як вона розмінювала гроші. У поліції припустили, що дівчинка просто втекла з дому, адже вона зібрала необхідні речі і потайки взяла у матері гроші.

      За словами дитини, вона дізналась, що у столиці в неї є старший брат, та вирушила на його пошуки. Вона взяла з дому близько 2 000 гривень та вирушила автобусом у столицю. Дорогою вона розгубилась та вийшла раніше, так і не доїхавши до Києва.

      Як знайшли дитину? Пошуки дитини тривали більше доби, орієнтування розіслали поліцейським у всій країні. Знайшли Ангеліну у селі Макарів Київської області, вона просто гуляла вулицею.

      До столичної поліції зателефонував чоловік та повідомив, що у селі Макарів, без нагляду дорослих гуляє малолітня дівчинка. Вона звернулась до нього з запитанням, як на таксі доїхати до Калинівки. Це насторожило чоловіка, тож він зателефонував у поліцію.

      зникнення житини вінниця київ поліція
      Поліцейські знайшли 11-річну втікачку з Вінниччини

      Зараз дитина перебуває у Вінницькій міській клінічній лікарні "Центр матері та дитини", де їй надається психологічна допомога, а з її матір’ю працюють працівники соціальних служб.

      Зазначимо, що на сусідній Одещині тривають пошуки ровесниці Ангеліни – Даринки Лук’яненко. Дівчинка зникла ще 13 червня у рідному селищі Іванівка. Востаннє дитину бачили, коли та йшла на танцювальний гурток. Проте по дорозі таємниче зникла. До її пошуків залучили навіть авіацію з місцевого авіаклубу та водолазів.

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      Теги: Новини України Діти і неповнолітні Вінниця Новини Києва Поліція
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