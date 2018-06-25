Поліція знайшла сина викраденого лівійського дипломата: відомо про його стан

Поліцейським вдалось знайти викраденого у понеділок в центрі Києва сина лівійського дипломата.

Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції Києва Андрій Крищенко

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"Поліцейські встановили місцезнаходження викраденого у Шевченківському районі чоловіка", – написав він у своєму Facebook.

За словами Крищенка, у чоловіка незначні тілесні ушкодження і зараз із ним працюють оперативники.

Осіб, які викрали хлопця, та їхні мотиви наразі з’ясовують.

Вдень 25 червня правоохоронцям надійшло повідомлення про викрадення у центрі Києва людини. Поліція ввела у столиці план-перехоплення. Пізніше ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомили, що викраденим чоловіком є 26-річний син фінансового аташе посольства Лівії у Києві.