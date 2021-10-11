Відомо, що британець був студентом одного з музичних коледжів та прибув до Грузії 30 серпня 2021 року. На нього напала ціла група осіб, а коли він втратив свідомість після побиття, Кеннеді викинули в річку.
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Підозрюваних у злочині затримали
Правоохоронці заарештували 5 молодиків, яких підозрюють у причетності до справи. Чотирьом із них інкримінували групове умисне вбивство. За такий злочин у Грузії передбачено до 17 років ув'язнення.
Серед затриманих є і один неповнолітній. Окрім цього, одного молодика підозрюють у тому, що він не повідомив поліцію про особливо тяжкий злочин. За це його чекає покарання – до 7 років за ґратами.
Подробиці вбивства Кеннеді
За версією слідства, напередодні загибелі, 7 жовтня, Кеннеді проводив вечір у компанії з обвинуваченими. Вони випивали, згодом виникла словесна перепалка.
Опісля група молодиків виїхала в район біля річки Мткварі. Саме там британця побили й без свідомості викинули у річку, щоб приховати злочин. Самі зловмисники втекли з місця події.
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