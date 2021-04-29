Під Дніпром школярки побили другокласника: у поліції відкрили кримінальну справу

Кілька днів тому у Павлограді дівчата побили хлопця. Його мати повезла до лікарні, а згодом звернулась до поліції. Правоохоронці повідомили, що відкрили кримінальне провадження через шкільну бійку.

Справу внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Силовики перевіряють усі обставини інциденту.

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Що відомо про кримінальну справу

2-класника у Павлограді на Дніпропетровщині нібито побили 3 дівчат в школі.

Хтось з них зарядив школяру в пах.

Мама виявила травму у сина тільки ввечері – тоді й звернулась до медиків у травмпункті.

А після того попрямувала до поліції з довідкою від лікарів.

У поліції продовжують розслідування справи за фактом нанесення легких тілесних ушкоджень.

Наразі правоохоронці допитали свідків, вчителів, батьків і дітей.

А хлопчик – проходить лікування.

Як сталося побиття: деталі

Мати постраждалого хлопчика опублікувала пост у соцмережах, де вона описала ситуацію. За її словами спершу двоє дівчат вдарили його в пах, а потім – ще одна. Проте хлопчик соромився зізнатися, бо на наступному уроці була заміна. Він сказав, що отримав удар в живіт.

Як повідомляє місцеве видання, директор школи Віктор Галух бачить ситуацію інакше. З його слів, перші дві дівчинки вдарили його в коліно та били руками, проте не завдавали ударів, які засвідчили медики. Свідком такої "ігри" була прибиральниця. Вона бачила й те, як третя дівчинка завдає нищівного удару школяру. Очільник школи зазначив, що це зробила ромська дитина, бо "в них інші ігри".

У школі через інцидент провели окрему педагогічну раду. Батьки перших двох дівчат прийшли на неї, а от мати третьої не явилась.