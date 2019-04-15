Політв'язень Балух написав нового листа з СІЗО: "Головне, щоб Україна вистояла"

Український політв'язень Володимир Балух написав нового листа із російської колонії у місті Торжок. Українець надіслав лист українській активістці Тетяні Лазді.

Про це Тетяна Лазда написала на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також: Ані зустрічей, ані передач: у яку колонію росіяни помістили Балуха

"Коли зовсім опускаються руки і хочеться кричати: “Та провались все пропадом”, ось такі листи змушують зібрати себе до купи, плюнути на всяку промосковську українську (і не тільки) нейтральну культурну нечисть, і знову стояти з “табличками” на пікетах ось за них…", – йдеться у пості.

У листі політв'язень вдячний всім небайдужим українцям, які його підтримують.



Новий лист від Володимира Балуха з СІЗО РФ

"Щодо останніх подій, що відбуваються зі мною, немає підстав сподіватись, що моїй мрії побувати в Прибалтиці судилося здійснитися, але за запрошення щиро дякую", – написав Балух.

За його словами, зараз головне, щоб Україна вистояла, а отже і перемогла.

Хто такий Володимир Балух та у чому його звинувачують?ФСБ Росії 8 грудня 2016 року вдерлися в будинок, який розташований в анексованому Криму, та затримали українця Володимира Балуха. Чоловік став жертвою репресій через український прапор і табличку "вулиця Героїв Небесної сотні" на своєму подвір'ю. А також відмовився від паспорта РФ.



Окупаційна влада півострова стверджує, що знайшла на горищі в Балуха набої і вибухівки. Однак за словами чоловіка, боєприпаси йому підкинули, щоб помститись за проукраїнську позицію.



16 січня 2018 року Балуха засудили до 3 років і 7 місяців ув'язнення у колонії-поселенні, а потім ще й збільшили цей термін. Так, у липні 2018 року російський суд в окупованому Криму присудив Балуху 5 років ув’язнення та штраф у розмірі 10 тисяч рублів.



У березні 2018 року політв'язень оголосив безстрокове голодування. 9 жовтня повідомив, що вирішив його припинити. Його голодування тривало 205 днів.