14:50
15 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЕММАНУЕЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Як Рогозін привітав Гагаріна з днем космонавтики. Сплячка Медведєва
      Вєсті Кремля
      16:58, 13 квітня
      Вєсті.UA. Жир: Фантастичні подарунки від Порошенка. Бойко вирішив хайпанути
      Вєсті.UA
      18:56, 13 квітня
      Як не купити землю, на яку можуть накласти арешт: ексклюзивне розслідування
      ЦРУ
      16:04, 12 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Київський фунікулер
      Згадати все
      23:48, 12 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЕММАНУЕЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА

      Політв'язень Балух написав нового листа з СІЗО: "Головне, щоб Україна вистояла"

      637 Читать новость на русском
      Політв'язень Балух написав нового листа з СІЗО
      Політв'язень Балух написав нового листа з СІЗО / Фото з відкритих джерел

      Український політв'язень Володимир Балух написав нового листа із російської колонії у місті Торжок. Українець надіслав лист українській активістці Тетяні Лазді.

      Про це Тетяна Лазда написала на своїй сторінці у Facebook. 

      Читайте також: Ані зустрічей, ані передач: у яку колонію росіяни помістили Балуха

      "Коли зовсім опускаються руки і хочеться кричати: “Та провались все пропадом”, ось такі листи змушують зібрати себе до купи, плюнути на всяку промосковську українську (і не тільки) нейтральну культурну нечисть, і знову стояти з “табличками” на пікетах ось за них…", – йдеться у пості.

      У листі політв'язень вдячний всім небайдужим українцям, які його підтримують.

      лист балух
      Новий лист від Володимира Балуха з СІЗО РФ

      "Щодо останніх подій, що відбуваються зі мною, немає підстав сподіватись, що моїй мрії побувати в Прибалтиці судилося здійснитися, але за запрошення щиро дякую", – написав Балух.

      За його словами, зараз головне, щоб Україна вистояла, а отже і перемогла.

      Хто такий Володимир Балух та у чому його звинувачують?ФСБ Росії 8 грудня 2016 року вдерлися в будинок, який розташований в анексованому Криму, та затримали українця Володимира Балуха. Чоловік став жертвою репресій через український прапор і табличку "вулиця Героїв Небесної сотні" на своєму подвір'ю. А також відмовився від паспорта РФ.

      Окупаційна влада півострова стверджує, що знайшла на горищі в Балуха набої і вибухівки. Однак за словами чоловіка, боєприпаси йому підкинули, щоб помститись за проукраїнську позицію.

      16 січня 2018 року Балуха засудили до 3 років і 7 місяців ув'язнення у колонії-поселенні, а потім ще й збільшили цей термін. Так, у липні 2018 року російський суд в окупованому Криму присудив Балуху 5 років ув’язнення та штраф у розмірі 10 тисяч рублів.

      У березні 2018 року політв'язень оголосив безстрокове голодування. 9 жовтня повідомив, що вирішив його припинити. Його голодування тривало 205 днів.

      blog_ava
      Великдень в Україні 2019: дата і традиції
      сьогодні
      14764
      Теги: Новини України Новини Росії Україна – Росія Володимир Балух СІЗО Українці в полоні РФ Заручники
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Порошенко і Зеленський про ринок землі: що говорять кандидати
      сьогодні , 14:33 Порошенко і Зеленський про ринок землі: що говорять кандидати
      3341
      "Гра престолів" 8 сезон: все, що відомо про фінал серіалу
      сьогодні , 13:02 "Гра престолів" 8 сезон: все, що відомо про фінал серіалу
      3270
      Донбасс без воды: ежедневный риск
      сьогодні , 12:00 Донбасс без воды: ежедневный риск
      Максим Єфімов 591
      Будинки-привиди на Донбасі: кого тут чекали – українську армію чи "русскую весну"?
      сьогодні , 08:40 Будинки-привиди на Донбасі: кого тут чекали – українську армію чи "русскую весну"?
      Повернись живим 1524
      Головні новини 14 квітня: дебати Порошенка та звільнення скандального Семочка
      сьогодні , 08:01 Головні новини 14 квітня: дебати Порошенка та звільнення скандального Семочка
      4411
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук