Політв’язень Кремля Павло Гриб припинив голодування, – російські ЗМІ

Незаконно засуджений у Росії українець Павло Гриб припинив голодування, що тривало 8 днів. Він навіть написав 29 березня задля цього відповідну заяву.

Гриб вирішив припинити голосування після того, як керівництво СІЗО №4 провело з ним роз’яснювальну бесіду про можливе погіршення здоров'я, пов'язане з голодуванням. Про це заявив голова громадської спостережної комісії Ростовської області Леонід Петрашис, пише ТАСС.

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Того ж дня Гриб був вивезений на медичне обстеження в Міжобласну лікарню ФСВП №19. Його стан здоров'я задовільний, оперативного лікування не потребує, перешкод для утримання під вартою немає,

– запевнив Петрашис.

Напередодні український обмудсмен Людмила Денісова надала своїй російській колезі усі необхідні медичні дослідження, які підтверджують, що Гриб перебуває у важкому стані. Йому необхідне додаткове медичне обстеження та операція.

Хто такий Павло Гриб і як він опинився у російському полоні? Павло Гриб – український політв'язень, якого російські спецслужби взяли в полон у Білорусі у серпні 2017 року. Це сталося, коли Гриб приїхав до Гомеля на зустріч з росіянкою Тетяною Єршовою. З дівчиною він познайомився у соцмережах і вважав своєю подругою. Тоді українця викрали і перевезли до Краснодарського краю Росії, де й ув'язнили.



У Росії Гриба звинуватили у підбурювання Єршової до теракту на шкільній лінійці у Сочі. 22 березня 2019 року російський суд дав Грибу 6 років в’язниці. Відразу після останнього слова судді Павло оголосив голодування, адже не визнає звинувачень і називає справу політичною. Відповідну заяву про голодування Гриб написав 25 березня.

На що хворіє Гриб? У хлопця – портальна гіпертензія. Це синдром підвищеного тиску в системі ворітної вени (по якій кров від шлунка, селезінки, кишки і підшлункової залози проходить у печінку). Через хворобу дуже збільшується селезінка, з’являється варикозне розширення вен стравоходу і шлунка, вода у черевній порожнині, і не може повноцінно працювати печінка.