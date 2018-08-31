Політв’язень Сущенко надіслав новий малюнок із російської в’язниці: фото

Незаконно засуджений у Росії український журналіст Роман Сущенко надіслав малюнок із СІЗО "Лефортово". На малюнку зображений пейзаж "У гаю".

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на доньку політв’язня Юлію Сущенко.

"Разом з листами отримала сьогодні новий малюнок від батька – пейзаж "У гаю", виконаний на папері за допомогою кулькової ручки та олівця. Батько зазначив, що він для нього дуже символічний, та додав, що до засідання у Верховному суді РФ він уже нічого не малюватиме", – розповіла донька українського журналіста.

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Загалом за час перебування у московському СІЗО від Сущенка надійшло більше 20 малюнків.

Донька політв’язня також зазначила, його листи сповнені надії та мужності.

"Враховуючи те, що я бачила батька ще в лютому, важко емоційно читати його роздуми про те, що відбуватиметься після вересневого засідання у Верховному суді. А далі за процедурою – етап невідомо куди. Звісно, ми дуже сподіваємося на якесь політичне рішення", – розповіла Юлія.



Малюнок Романа Сущенка

Нагадаємо, 4 червня 2018 року Московський міський суд засудив Романа Сущенка у так званій справі про шпигунство до 12 років колонії суворого режиму.