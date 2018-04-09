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ВЕЛИКДЕНЬ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Поливаний понеділок: як цей день святкували кияни

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На другий день після Великодня в Україні відзначають Поливаний понеділок. Це свято символізує духовне очищення.

Обливали навіть домашніх тварин та цінні речі. А ще занурювалися у водойми. Вірили,що такі ритуали принесуть багатство і успіх. Облити водою жінку означало очистити її, а незаміжню дівчину – наділити ще більшою красою і здоров'ям.

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"Сьогодні, в другий день Великодня, оце обливання водою має глибокий зміст. Це є очищення, це є вмивання, це є змивання з себе всього лиха, зла і біди", – сказала генеральний директор Музею народної архітектури та побуту України Оксана Повякель.

Більше – дивіться у сюжеті.

Автор: Анастасія Кримова
Теги: Новини України Традиції Великдень Новини Києва
Джерело: 24 Канал
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