Поливаний понеділок: як цей день святкували кияни

На другий день після Великодня в Україні відзначають Поливаний понеділок. Це свято символізує духовне очищення.

Обливали навіть домашніх тварин та цінні речі. А ще занурювалися у водойми. Вірили,що такі ритуали принесуть багатство і успіх. Облити водою жінку означало очистити її, а незаміжню дівчину – наділити ще більшою красою і здоров'ям.

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"Сьогодні, в другий день Великодня, оце обливання водою має глибокий зміст. Це є очищення, це є вмивання, це є змивання з себе всього лиха, зла і біди", – сказала генеральний директор Музею народної архітектури та побуту України Оксана Повякель.

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