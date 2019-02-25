06:34
25 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 MARUV ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 СЕСТРИ АННА МАРІЯ ОПАНАСЮК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Високоградусне православ'я РФ. Комп'ютерна гра від українців лякає Росію
      Вєсті Кремля
      19:31, 23 лютого
      Вєсті.UA. Жир: Українська копія Гітлера. Рятувальна операція Бойка
      Вєсті.UA
      18:13, 23 лютого
      Елітні маєтки та дорога зброя: як живуть екоінспектори України
      ЦРУ
      09:01, 22 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: ЗОЖ з-під палки
      Згадати все
      22:40, 22 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 MARUV ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 СЕСТРИ АННА МАРІЯ ОПАНАСЮК

      Полковник однієї з військових частин Рівненщини погорів на хабарі в 10 тисяч доларів

      348 Читать новость на русском
      Рівненський полковник вимагав у підприємця 10 тисяч доларів хабара
      Рівненський полковник вимагав у підприємця 10 тисяч доларів хабара / Фото з відкритих джерел

      Слідчі військової прокуратури Хмельницького разом с оперативниками СБУ затримали правопорушника під час одержання другої частини грошей у сумі 7 тисяч доларів.

      Зазначається, що полковник вимагав таку велику суму у місцевого підприємця. За ці гроші правопорушник обіцяв посприяти у підписанні договорів про закупівлю та монтаж обладнання на території підпорядкованій військовій частині.

      Читайте також: Детективи НАБУ обшукують посадовців Полтавської облдержадміністрації: відома причина

      Прес-служба Військової прокуратури західного регіону України повідомила, що наразі проводяться першочергові слідчі дії. Після цього буде вирішено питання щодо повідомлення полковнику про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з відстороненням від займаної посади.

      військова прокуратура, хабар, Рівненщина
      Першу частину суми у розмірі 3 тисячі доларів полковник отримав раніше

      Рівненщина, військова прокуратура, хабар
      Правопорушника затримали під час отримання другої частини хабара

      blog_ava
      Прогноз погоди на 25 лютого: холод і опади поступово відступають з України
      сьогодні
      503
      Теги: Новини України Рівне СБУ Хабар
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Переможці премії Оскар-2019: перелік
      сьогодні , 06:35 Переможці премії Оскар-2019: перелік
      371
      Посилення боїв на Донбасі, боротьба спецслужб та "йдіть на х*й з війною": топ-5 блогів тижня
      24 лютого , 22:02 Посилення боїв на Донбасі, боротьба спецслужб та "йдіть на х*й з війною": топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 940
      Головні новини 24 лютого: теракт проти мирних жителів на Донбасі й масові марші пам'яті Нємцова
      24 лютого , 22:01 Головні новини 24 лютого: теракт проти мирних жителів на Донбасі й масові марші пам'яті Нємцова
      885
      Найсмішніші меми тижня: "Русскіє бл*ді" на Євробаченні, Кличко і кожен другий, порно в облраді
      24 лютого , 20:00 Найсмішніші меми тижня: "Русскіє бл*ді" на Євробаченні, Кличко і кожен другий, порно в облраді
      4244
      MARUV про війну на Донбасі, "рускій мір" проник в українські вибори – топ-5 відео тижня
      24 лютого , 19:30 MARUV про війну на Донбасі, "рускій мір" проник в українські вибори – топ-5 відео тижня
      895
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук