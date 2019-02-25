Полковник однієї з військових частин Рівненщини погорів на хабарі в 10 тисяч доларів

Слідчі військової прокуратури Хмельницького разом с оперативниками СБУ затримали правопорушника під час одержання другої частини грошей у сумі 7 тисяч доларів.

Зазначається, що полковник вимагав таку велику суму у місцевого підприємця. За ці гроші правопорушник обіцяв посприяти у підписанні договорів про закупівлю та монтаж обладнання на території підпорядкованій військовій частині.

Читайте також: Детективи НАБУ обшукують посадовців Полтавської облдержадміністрації: відома причина

Прес-служба Військової прокуратури західного регіону України повідомила, що наразі проводяться першочергові слідчі дії. Після цього буде вирішено питання щодо повідомлення полковнику про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з відстороненням від займаної посади.



Першу частину суми у розмірі 3 тисячі доларів полковник отримав раніше



Правопорушника затримали під час отримання другої частини хабара