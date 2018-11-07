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      Полковника ЗСУ спіймали на хабарі: фото

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      Полковника ЗСУ спіймали на хабарі
      Полковника ЗСУ спіймали на хабарі / Vppnr.gp.gov.ua

      У середу, 7 листопада, на Київщині спіймали на отриманні хабара полковника Збройних сил України. Зловмисник займає посаду начальника управління морально-психологічного забезпечення підготовки та застосування військ (сил) - заступника начальника Головного управління морально-психологічного забезпечення ЗСУ.

      Про це повідомляє прес-служба військової прокуратури Центрального регіону України.

      Слідство з’ясувало, що полковник вимагав та отримав 1000 доларів за вплив на те, щоб військові службові особи ухвалили рішення щодо переміщення військовослужбовця з однієї військової частини до іншої.

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      Полковника затримали, а хабар вилучили під час обшуку.

      Полковник ЗСУ хабар корупція обшуки
      Обшуки, під час яких знайшли хабар полковника ЗСУ

      Зараз перевіряється причетність до цього злочину інших військових службових осіб Генерального штабу ЗСУ, проводяться невідкладні слідчі та процесуальні дії.

      Затриманому готують повідомлення про підозру у вчиненні злочину, клопотання до суду про відсторонення від посади та обрання запобіжного заходу.

      Хабар корупція ЗСУ полковник військова прокуратура
      Отриманий полковником ЗСУ хабар

      Теги: Новини України Кримінальні новини Збройні Сили України Корупція Хабар Новини Києва
      Джерело: 24 канал
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