Поломка "Експрес Київ-Бориспіль": пасажир не встиг на літак і "влетів на гроші"

Через поломку поїзда, один з пасажирів не встиг на літак. "Укрзалізниця" розслідує причини технічної несправності залізничного експреса "Київ-Бориспіль" та обіцяє докласти максимуму зусиль, щоб така ситуація не повторилася знову.

Про це повідомляє "Укрзалізниця" у себе на Facebook-сторінці.

24 канал повідомляв, що у п'ятницю, 30 листопада, з Києва запустили рейковий експрес до Борисполя. Та вже 1 грудня, швидкісний експрес з Києва до аеропорту "Бориспіль" зламався в дорозі.

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Наголошується, що про ситуацію, що склалась було оперативно повідомлено відповідні служби аеропорту "Бориспіль", щоб забезпечити посадку на рейси пасажирів, які перебували у поїзді. Крім того, в "Укрзалізниці" додала, що за таких погодних умовах, що склалися, свої поїздки слід планувати завчасно та брати до уваги можливі форс-мажорні обставини.

Однак, Громадське повідомляє, що все ж таки один з пасажирів не встиг на літак і змушений був купити новий квиток за 550 доларів.

Я мав летіти з пересадкою в Досі, Катар. Запізнився і купив квиток на завтра за 550 доларів,

— розповів Даніель.

Решту рейсів і пересадок йому переставили.

Голова "Укрзалізниці" Євген Кравцов у себе на Facebook-сторінці попросив вибачення у пасажирів, та зазначив, що всі пасажири встигли на свої рейси.