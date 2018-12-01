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      Поломка "Експрес Київ-Бориспіль": пасажир не встиг на літак і "влетів на гроші"

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      Поломка "Експрес Київ-Бориспіль": "Укрзалізниця" вибачилася, але пасажир на літак не встиг
      Поломка "Експрес Київ-Бориспіль": "Укрзалізниця" вибачилася, але пасажир на літак не встиг / rbc.ua

      Через поломку поїзда, один з пасажирів не встиг на літак. "Укрзалізниця" розслідує причини технічної несправності залізничного експреса "Київ-Бориспіль" та обіцяє докласти максимуму зусиль, щоб така ситуація не повторилася знову.

      Про це повідомляє "Укрзалізниця" у себе на Facebook-сторінці.

      24 канал повідомляв, що у п'ятницю, 30 листопада, з Києва запустили рейковий експрес до Борисполя. Та вже 1 грудня, швидкісний експрес з Києва до аеропорту "Бориспіль" зламався в дорозі.

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      Наголошується, що про ситуацію, що склалась було оперативно повідомлено відповідні служби аеропорту "Бориспіль", щоб забезпечити посадку на рейси пасажирів, які перебували у поїзді. Крім того, в "Укрзалізниці" додала, що за таких погодних умовах, що склалися, свої поїздки слід планувати завчасно та брати до уваги можливі форс-мажорні обставини.

      Однак, Громадське повідомляє, що все ж таки один з пасажирів не встиг на літак і змушений був купити новий квиток за 550 доларів.

      Я мав летіти з пересадкою в Досі, Катар. Запізнився і купив квиток на завтра за 550 доларів,
      — розповів Даніель.

      Решту рейсів і пересадок йому переставили. 

      Голова "Укрзалізниці" Євген Кравцов у себе на Facebook-сторінці попросив вибачення у пасажирів, та зазначив, що всі пасажири встигли на свої рейси.

       

      Теги: Новини України Новини Києва Негода в Україні Укрзалізниця залізниця Новини Борисполя Транспорт авіація
      Джерело: 24 канал
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