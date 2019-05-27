Полонені Росією українські моряки й надалі залишатимуться під арештом: рішення суду у Москві

Суд у Москві розглянув останні вісім апеляційних скарг адвокатів захоплених Кремлем на Азові моряків щодо продовження термінів тримання їх під вартою.

Як розповів координатор групи адвокатів моряків Микола Полозов, Московський міський суд залишив без змін постанову Лефортовського райсуду столиці Росії. Відповідно до неї українських моряків утримуватимуть під вартою до кінця липня. Крім того, суд не задовольнив скарги захисників українців.

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"Наразі щодо всіх 24 військовополонених українських моряків Мосміськсуд відхилив апеляції. Термін надання владою РФ звіту перед Міжнародним трибуналом ООН з морського права про виконання його рішення спливає 25 червня 2019 року", – додав Полозов.

25 травня Міжнародний трибунал ООН ухвалив, що Росія повинна звільнити 24 полонених українських моряків та повернути 3 кораблі, захоплені в районі Керченської протоки в листопаді 2018 року. У рішенні наголошується, що подальше утримання українських моряків викликає занепокоєння у "гуманітарному контексті", тому існує реальна загроза завданню непоправної шкоди правам України.

Міжнародний трибунал ООН з морського права може лише зобов'язати Росію звільнити українських полонених моряків та їхні судна, що він і зробив. Якщо ж РФ не виконає умови, то це означатиме пряме порушення норм і правил міжнародного права. Тому у майбутньому Кремль не зможе звертатися до інших міжнародних судів, аби захистити свої інтереси.

У Росії наразі не поспішають виконувати рішення трибуналу. За словами речника російського президента Дмитра Пєскова, спершу вони там очікують на завершення слідства щодо інциденту на Азові. Крім того, Кремль вважає, що трибунал не має юрисдикції, аби розглядати вищезазначену справу.

Тим часом, Міністерство закордонних справ України направило до своїх російських колег ноту з питанням, коли вони повернуть українських моряків і кораблі, захоплених наслідок агресії Кремля на Азові.

Ми вже підготували дипломатичну ноту до РФ. Сьогодні вона піде до російського МЗС. У ноті ми запитуємо, яким чином ми можемо забрати наші кораблі, коли та де, як наші консули можуть забрати наших хлопців із Лефортово,

– розповіла заступниця міністра закордонних справ України Олена Зеркаль в ефірі радіо НВ.

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За її словами, також відомство звернеться до всіх міністрів закордонних справ, аби ті, зі свого боку, звернулися до РФ щодо зобов'язання виконати рішення трибуналу ООН.

Як українські моряки потрапили в російський полон? 25 листопада 2018 року російські прикордонники протаранили буксир українських військових в Азовському морі, коли ті прямували до порту Маріуполя. Згодом росіяни обстріляли українські кораблі та поранили 3 моряків. Після цього російські прикордонники захопила 2 українські катери "Нікополь" і "Бердянськ", а також – буксир "Яни Капу".



Зрештою росіяни взяли в полон усіх 24 українських моряків-членів екіпажу захоплених суден. Моряків відправили до московських СІЗО та утримують там під вартою, постійно продовжуючи їм терміни арештів. Українці оголосили себе військовополоненими.