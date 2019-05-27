21:09
27 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      БУНТ В ОДЕСЬКІЙ КОЛОНІЇ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЄВРОПАРЛАМЕНТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Помста коханки Путіна. Ненависний пропагандист
      Вєсті Кремля
      17:07, 25 травня
      Вєсті.UA. Жир: Луценко хоче до Зеленського. Кар'єра Гройсмана у шоубізі
      Вєсті.UA
      16:37, 25 травня
      Шукати вітру в полі: як працюють "чорні" нотаріуси та чому їх майже не можливо знайти
      ЦРУ
      09:00, 24 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Залізна завіса. Частина 1
      Згадати все
      14:30, 23 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      БУНТ В ОДЕСЬКІЙ КОЛОНІЇ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЄВРОПАРЛАМЕНТ

      Полонені Росією українські моряки й надалі залишатимуться під арештом: рішення суду у Москві

      205 Читать новость на русском
      Суд у Москві залишив чинним рішення, що полонені українські моряки залишатимуться під арештом щонайменше до липня
      Суд у Москві залишив чинним рішення, що полонені українські моряки залишатимуться під арештом щонайменше до липня / Соцмережі

      Суд у Москві розглянув останні вісім апеляційних скарг адвокатів захоплених Кремлем на Азові моряків щодо продовження термінів тримання їх під вартою.

      Як розповів координатор групи адвокатів моряків Микола Полозов, Московський міський суд залишив без змін постанову Лефортовського райсуду столиці Росії. Відповідно до неї українських моряків утримуватимуть під вартою до кінця липня. Крім того, суд не задовольнив скарги захисників українців.

      Читайте також: "Переконує, що скоро побачимось": що пише полонений український моряк Небилиця

      "Наразі щодо всіх 24 військовополонених українських моряків Мосміськсуд відхилив апеляції. Термін надання владою РФ звіту перед Міжнародним трибуналом ООН з морського права про виконання його рішення спливає 25 червня 2019 року", – додав Полозов.

      25 травня Міжнародний трибунал ООН ухвалив, що Росія повинна звільнити 24 полонених українських моряків та повернути 3 кораблі, захоплені в районі Керченської протоки в листопаді 2018 року. У рішенні наголошується, що подальше утримання українських моряків викликає занепокоєння у "гуманітарному контексті", тому існує реальна загроза завданню непоправної шкоди правам України.

      Міжнародний трибунал ООН з морського права може лише зобов'язати Росію звільнити українських полонених моряків та їхні судна, що він і зробив. Якщо ж РФ не виконає умови, то це означатиме пряме порушення норм і правил міжнародного права. Тому у майбутньому Кремль не зможе звертатися до інших міжнародних судів, аби захистити свої інтереси.

      У Росії наразі не поспішають виконувати рішення трибуналу. За словами речника російського президента Дмитра Пєскова, спершу вони там очікують на завершення слідства щодо інциденту на Азові. Крім того, Кремль вважає, що трибунал не має юрисдикції, аби розглядати вищезазначену справу.

      Тим часом, Міністерство закордонних справ України направило до своїх російських колег ноту з питанням, коли вони повернуть українських моряків і кораблі, захоплених наслідок агресії Кремля на Азові.

      Ми вже підготували дипломатичну ноту до РФ. Сьогодні вона піде до російського МЗС. У ноті ми запитуємо, яким чином ми можемо забрати наші кораблі, коли та де, як наші консули можуть забрати наших хлопців із Лефортово,
      – розповіла заступниця міністра закордонних справ України Олена Зеркаль в ефірі радіо НВ.

      Читайте також: Це поразка для Москви, – німецькі ЗМІ про відмову Кремля відпускати полонених моряків

      За її словами, також відомство звернеться до всіх міністрів закордонних справ, аби ті, зі свого боку, звернулися до РФ щодо зобов'язання виконати рішення трибуналу ООН.

      Як українські моряки потрапили в російський полон? 25 листопада 2018 року російські прикордонники протаранили буксир українських військових в Азовському морі, коли ті прямували до порту Маріуполя. Згодом росіяни обстріляли українські кораблі та поранили 3 моряків. Після цього російські прикордонники захопила 2 українські катери "Нікополь" і "Бердянськ", а також – буксир "Яни Капу".

      Зрештою росіяни взяли в полон усіх 24 українських моряків-членів екіпажу захоплених суден. Моряків відправили до московських СІЗО та утримують там під вартою, постійно продовжуючи їм терміни арештів. Українці оголосили себе військовополоненими.

      як сьогодні розгортається ситуація навколо полонених українських моряків:
      blog_ava
      У Трампа різко відреагували на призначення Богдана головою АП
      сьогодні
      9606
      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Москва Судді Українські моряки в полоні Україна – Росія МЗС України
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Як потрапити на роботу в український офіс Dell Technologies: що має вміти кандидат
      сьогодні , 21:07 Як потрапити на роботу в український офіс Dell Technologies: що має вміти кандидат
      7
      Коломойський і дефолт: чому пропозиція олігарха не вигідна для України
      сьогодні , 20:15 Коломойський і дефолт: чому пропозиція олігарха не вигідна для України
      Євгенія Мазур 960
      Затримання мітингувальників на акції проти Зеленського у Рівному: чи законними були дії поліції?
      сьогодні , 19:40 Затримання мітингувальників на акції проти Зеленського у Рівному: чи законними були дії поліції?
      Світлана Попова 1213
      Зеленський покидає Банкову: куди може переїхати Адміністрація Президента
      сьогодні , 19:01 Зеленський покидає Банкову: куди може переїхати Адміністрація Президента
      4549
      Парламентські вибори-2019: які партії-кандидати йдуть і які в них шанси
      сьогодні , 18:02 Парламентські вибори-2019: які партії-кандидати йдуть і які в них шанси
      Інна Жолобович 1590
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук