Полонені українські моряки розуміють, що зараз є хороший шанс на їхнє звільнення, – адвокат

Полонені українські моряки перебувають у бойовому настрої, адже розуміють, що зараз є хороший шанс на їхнє звільнення. А ще моряки – готові до труднощів служби натреновані військові, тож їм легше переносити умови СІЗО, ніж цивільним.

По-друге, моряки звикли до замкнутого простору. Адже перебуваючи у морі, нікуди далеко не підеш. Тому слідчий ізолятор менш психологічно травмуючий для них, аніж для тих же цивільних, розповів в інтерв’ю 24 каналу член групи адвокатів полонених українських моряків Микола Полозов.

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Крім того, у моряків є телевізори, вони стежать за новинами, спілкуються з адвокатами, з консулами і дізнаються останні новини з дому.

Зазвичай в ув'язнених після півроку перебування у слідчому ізоляторі настає криза. Вони розуміють, що це може затягнутися на довгий час, і це 4 стіни, від яких нікуди не подітися.

У моряків – навпаки, вони розуміють, що зараз є хороший шанс на їхнє звільнення, наголосив адвокат.

Вони (моряки) знають, що була проведена величезна внутрішньополітична робота, є рішення Трибуналу з морського права. Тому у них бойовий настрій. Вони вірять і сподіваються, що всі ці можливості у максимально короткий термін реалізуються і вони повернуться додому,

– розповів Полозов.

Він також гадає, що Росія таки звільнить полонених моряків. Адже нота, яку МЗС Росії скерувало до МЗС України, показала, що РФ готова де-факто виконати рішення Трибуналу ООН – звільнити моряків з-під варти під певні гарантії, як це було вказано в ноті.

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Важливо! У ноті МЗС Росії повідомляло, що держава готова передати Україні моряків (та 3 кораблі), якщо Київ дасть гарантії їхнього кримінального переслідування за російськими законами. Проте в МЗС України завили, що вважають таку пропозицію неприйнятною.

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Як українські моряки потрапили в російський полон? 24 українських моряки на трьох суднах "Нікополь", "Бердянськ" і "Яни Капу" планово переходили з порту Одеси до порту Маріуполя. Під час цього 25 листопада 2018 року у районі Керченської протоки російські прикордонники протаранили буксир українських моряків, обстріляли 3 їхні судна і захопили ці судна разом з моряками. Внаслідок інциденту 3 українських моряків зазнали поранень.



Згодом усіх полонених моряків арештував суд окупованого Криму, звинувативши їх у "незаконному перетині кордону". На сьогодні моряків утримують у слідчих ізоляторах Москви.



Проте 25 травня 2019 року Міжнародний трибунал ООН з морського права ухвалив рішення про те, що Росія повинна протягом місяця звільнити українських моряків та повернути Україні 3 захоплені кораблі. Минуло вже більше місяця, проте Росія досі не виконала рішення суду. Натомість РФ заявила, що готова передати Україні моряків (та кораблі), якщо Київ гарантуватиме їхнє кримінальне переслідування за російськими законами. МЗС України у своїй ноті відповіло відмовою.