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      Полонений український моряк: адвокат розповів про самопочуття й умови утримування Гриценка

      183 Читать новость на русском
      Денис Гриценко
      Денис Гриценко / facebook.com

      У Росії пройшли слідчі дії щодо військовополоненого українського моряка Дениса Гриценка. Адвокат зміг поспілкуватися із своїм підзахисним.

      Денис Гриценко розповів, що його відвідував консул України й повідомляв останні новини. Про це адвокат українця Микола Полозов написав у соціальній мережі Facebook.

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      "Сьогодні відбулися слідчі дії з військовополоненим українським моряком Денисом Гриценком. Слідство ознайомило Дениса і його захисників з постановою про призначення комісійної ситуаційної судової експертизи. Захист і сам Гриценко заперечували проти її проведення", – повідомив Микола Полозов.

      Почуває він себе добре. Настрій бадьорий і бойовий. На умови утримання не скаржиться. Близько місяця тому його перевели до чотиримісної камери. Співкамерники нормальні. Єдине, знову не передають листи. Останні отримані листи з дому датовані кінцем січня, хоча йому їх регулярно пишуть і відправляють рідні та близькі,
      – додав адвокат Микола Полозов.

      Він також написав, що Гриценко окремо цікавився майбутнім засіданням Міжнародного трибуналу ООН з морського права. Адвокат розповів підзахисному, які питання обговорюватимуться. Також Гриценко справлявся про самопочуття інших військовополонених, зокрема поранених.

      Як українські моряки потрапили в російський полон?25 листопада 2018 року російські прикордонники протаранили буксир українських військових в Азовському морі, коли ті прямували до порту Маріуполя. Згодом росіяни обстріляли українські кораблі та поранили 3 моряків.

      Після цього російські прикордонники захопили два українські катери "Нікополь" і "Бердянськ", а також – буксир "Яни Капу".

      Відповідно, росіяни взяли в полон усіх 24 українських моряків-членів екіпажу захоплених суден. Моряків відправили до московських СІЗО та утримують там під вартою, постійно продовжуючи їм терміни арештів.

      Українці оголосили себе військовополоненими.

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      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Україна – Росія Українські моряки в полоні Українці в полоні РФ ООН Конфлікт в Азовському морі
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