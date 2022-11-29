Половина Херсона вже має світло

На звільненій від окупантів Херсонщині відновлюють електропостачання. Попри обстріли росіян, енергетики вже забезпечили світлом 50% Херсона.

Про це повідомив глава Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич. Роботи з відновлення електроенергії тривають й далі.

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50% Херсона зі світлом,

– написав Янушевич.

Як на Херсонщину повертають світло

Окупанти залишили на Херсонщині розбиту інфраструктуру. Місцеві жителі були без світла та зв'язку. Однак одразу після звільнення регіону українські фахівці почали вирішувати проблему. Голова облради Олександр Самойленко в ефірі телемарафону повідомив, що інфраструктура Херсонської області була знеструмлена понад 2 тижні. Він також зазначив, що набагато простіше під'єднати населення, ніж великі об'єкти інфраструктури, наприклад, водопостачання і водовідведення.

Згодом Янушевич повідомив, що електроенергію подали на очисні споруди і головну насосно-каналізаційну станцію. Коли до Херсона запустили перший потяг, світло повернули в домівки у районі залізничного вокзалу. 27 листопада повідомили, що електропостачання вже відновили 17% побутових споживачів, а це – близько 25 тисяч споживачів.

Роботи спеціалістів уповільнюють ворожі обстріли, адже окупанти продовжують атакувати місто.

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