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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Половина Ради перехворіла на коронавірус, – Шахов у листуванні з Джокером

      - Читать новость на русском
      Джокер опублікував переписку з Шаховим / фото з фейсбуку Шахова

      Сергій Шахов – перший нардеп, у якого виявили коронавірус. Нині він вже одужав та поділився своїми міркуваннями і відвертощами у переписці з телеграмним пранкером Джокером. Той представився йому міністром МОЗ Максимом Степановим.

      Як написав Джокер у своєму телеграм-каналі, Шахов хотів поспілкуватися із міністром, але соромився йому сам написати. Тому пранкер "проявив ініціату і написав першим".

      Попередні заяви Шахов вважає, що COVID-19 створили штучно і він заразився не у Куршевелі, а в Україні

      Про Куршевель

      Шахов зізнався Джокеру, що "якась активація" коронавірусу відбулася саме на цьому елітному курорті. До слова, саме після приїзду з Франції, Шахов пішов до приватної лабораторії та отримав там позитивний тест на коронавірус. Про скандал із лабораторією, яка не повідомила результати тестувань офіційним органам України – детальніше читайте за посиланням.


      Саме в Куршевелі відбулася "активація" / Зображення з телеграму Джокера

      Те, що він був на курорті, Шахов підтверджував і раніше, абсолютно не цураючись. Однак, раніше хворобу він все ж пов'язував із перебуванням в Україні. Так, за його словами, симптоми коронавірусу наприкінці січня мали його діти, а також бабуся. Каже: що тоді ще навіть тестів в Україні не було, аби визначити, чи це все ж був коронавірус.


      Симптоми у Шахова були і раніше / Зображення з телеграму Джокера

      Про коронавірус у Раді

      Сергій Шахов припустив, що на коронавірус у Раді перехворіла вже половина депутатів. У переписці засвітив і імена деяких колег, що мали недугу: Дмитро Лубінець Олег Волошин, Микола Бабенко.


      Шахов зазначає, що колеги перехворіли ще раніше за нього / Зображення з телеграму Джокера

      Нардеп у переписці також зізнався, що зустрічався з великою кількістю людей, однак захворіли лише троє. Джокер сатирично висловився, що потрібно було більше спілкуватися зі "Слугами народу".


      Багато хто вилікувався вдома, за слова Шахова / Зображення з телеграму Джокера

      Про участь у тестуваннях

      Наостанок Шахов висловився, що хотів би взяти участь у тестуваннях "задля порятунку країни". Експеримент полягає в дослідженнях крові тих пацієнтів, які вже побороли коронавірус. Про нього, за словами Шахова, знає лікарка-інфекціоністка Ольга Голубовська.


      Ініціативу в участі Шахов проявив першим / Зображення з телеграму Джокера

      Джокер попросив знайти ще добровольців для участі у дослідженнях. Наступного дня Шахов повідомив, що на це згодні нардеп Сергій Вельможний із сином. Вони вже також одужали від COVID-19, а перед тим перебували в Олександрівській лікарні Києва.


      Шахов детально розписав суть досліджень / Зображення з телеграму Джокера

       

      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Новини України Новини політики Верховна Рада Пранкер Джокер Сергій Шахов
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