Половина табору – під арештом, інша – приймає дітей: сумнозвісну "Вікторію" відкрили – фото

Табір "Вікторія" на Одещині, де у вересні 2017 року сталася страшна трагедія і загинули діти, знову відкрили. Хоч частина майна закладу під арештом, табір вже прийняв 103 дитини.

Вони пробудуть у закладі до 29 серпня. Дітей заселили у кам’яний корпус табору, інформує "Думська".

На його ремонт витратили понад 5 мільйонів гривень. Дерев'яні ж будиночки, один з яких згорів восени 2017 року, залишаються під арештом.

Важливо: Сумнозвісний табір "Вікторія" не можна було відкривати: експертиза виявила шокуючі деталі

Це перша зміна дітей у "Вікторії" після смертельної пожежі в таборі. В основному, – це діти пільгових категорій.





Діти знову приїхали у "Вікторію"/ фото "Думська"

Що відомо про пожежу в таборі "Вікторія"?

Трагедія сталася 16 вересня 2017 року. У "Вікторії" загорівся дерев'яний корпус. На той момент у закладі перебувало понад 40 дітей.

У пожежі загинули троє дівчаток: Софія Мазур, Анастасія Кулініч та Сніжана Арпентій.

Незалежна експертиза встановила, що причиною пожежі став несправний кип'ятильник у кімнаті художнього керівника табору. Вона, у справі фігурує як потерпіла, і вже тривалий час жінку не можуть знайти ані слідчі, ані Держприкордонслужба.

На лаві підсудних, окрім директора табору, – інспектор ДСНС Леонід Бондар, який проводив перевірки на території установи, екс-начальник Київського райвідділу ДСНС Валерій Дьяченко, екс-заступник мера міста Зінаїда Цвірінько і директор субпідрядної організації, що займалася будівництвом і протипожежною обробкою дерев'яних корпусів "Вікторії" Станіслав Чернишов.