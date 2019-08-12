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      Половина табору – під арештом, інша – приймає дітей: сумнозвісну "Вікторію" відкрили – фото

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      Згарище у таборі "Вікторія"
      Згарище у таборі "Вікторія" / фото з відкритих джерел

      Табір "Вікторія" на Одещині, де у вересні 2017 року сталася страшна трагедія і загинули діти, знову відкрили. Хоч частина майна закладу під арештом, табір вже прийняв 103 дитини.

      Вони пробудуть у закладі до 29 серпня. Дітей заселили у кам’яний корпус табору, інформує "Думська".

      На його ремонт витратили понад 5 мільйонів гривень. Дерев'яні ж будиночки, один з яких згорів восени 2017 року, залишаються під арештом.

      Важливо: Сумнозвісний табір "Вікторія" не можна було відкривати: експертиза виявила шокуючі деталі

      Це перша зміна дітей у "Вікторії" після смертельної пожежі в таборі. В основному, – це діти пільгових категорій.

      табір
      Одеса табір дитячий
      Діти знову приїхали у "Вікторію"/ фото "Думська"

      Що відомо про пожежу в таборі "Вікторія"?

      Трагедія сталася 16 вересня 2017 року. У "Вікторії" загорівся дерев'яний корпус. На той момент у закладі перебувало понад 40 дітей.

      У пожежі загинули троє дівчаток: Софія Мазур, Анастасія Кулініч та Сніжана Арпентій.

      Незалежна експертиза встановила, що причиною пожежі став несправний кип'ятильник у кімнаті художнього керівника табору. Вона, у справі фігурує як потерпіла, і вже тривалий час жінку не можуть знайти ані слідчі, ані Держприкордонслужба.

      На лаві підсудних, окрім директора табору, – інспектор ДСНС Леонід Бондар, який проводив перевірки на території установи, екс-начальник Київського райвідділу ДСНС Валерій Дьяченко, екс-заступник мера міста Зінаїда Цвірінько і директор субпідрядної організації, що займалася будівництвом і протипожежною обробкою дерев'яних корпусів "Вікторії" Станіслав Чернишов.

      Смертельна пожежа у таборі "Вікторія":
      blog_ava
      Окупанти гатять із кулеметів і гранатометів: через це військові не можуть забрати тіло загиблого
      сьогодні
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      Теги: Новини України Пожежа в таборі Одеси Діти і неповнолітні Новини Одеси Пожежа
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