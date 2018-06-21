17:08
21 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
26°C
29°C 16°C
  • п'ятниця
    27°C 16°C
  • субота
    16°C 11°C
  • неділя
    20°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Коні Путіна. Російський "мозок хворого вболівальника"
Вєсті Кремля
21:43, 20 червня
Вєсті.UA. Таємний Порошенко. Штраф за сексуальну орієнтацію
Вєсті.UA
21:35, 20 червня
Що змінилося після року таємниці бурштинової справи Розенблата
ЦРУ
09:00, 20 червня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати все. Іноземці за залізною завісою
Згадати все
22:20, 19 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Половина українських компаній скаржиться на корупцію, – дослідження

184 Читать новость на русском
Українські компанії скаржаться на корупцію
Українські компанії скаржаться на корупцію / agropolit.com

Привласнення майна та шахрайство – майже половина українських компаній скаржиться на корупцію.

Про це повідомила Економічна правда.

Свої дослідження оприлюднила відома аудиторська компанія PwC. Опитування провели серед українських респондентів у рамках Всесвітнього дослідження економічних злочинів та шахрайства 2018.

Читайте також: Верховна Рада схвалила запуск Антикорупційного суду

В кожній третій компанії пригадали, що отримували пропозицію дати хабара. Серед найпоширеніших видів злочинів – залишаються незаконне привласнення майна, шахрайство у сферах закупівель та кіберзлочини. Настрої та прогнози організацій – невтішні. Більшість вважають, що найближчі два роки корупція залишатиметься найсуттєвішим економічним злочином для їхніх компаній.

Аудиторська компанія PwC порадила українським компаніям створити корпоративну культуру чесності та відкритості в організаціях за принципом "згори вниз". Це дозволить побудувати та просувати прозору підзвітність та вивести шахрайство з тіні.

Теги: Новини України дослідження Корупція
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Футбол погрузит регионы России в долгосрочную депрессию
сьогодні, 17:00 Футбол погрузит регионы России в долгосрочную депрессию
Злой Одессит 123
Чим так небезпечна дифтерія: симптоми, профілактика і лікування
сьогодні, 16:29 Чим так небезпечна дифтерія: симптоми, профілактика і лікування
Ірина Полицька 16736
Що спільного в українських політиків з Ескобаром – найжорстокішим злочинцем Колумбії
сьогодні, 16:00 Що спільного в українських політиків з Ескобаром – найжорстокішим злочинцем Колумбії
Мустафа Найєм 243
Мир на Донбасі очима українських політиків: чим заманюватимуть електорат
сьогодні, 15:01 Мир на Донбасі очима українських політиків: чим заманюватимуть електорат
Андрій Вігірінський 884
Почему депутатам легче "понять и простить" ситуацию с евробляхами, чем что-то делать
сьогодні, 14:15 Почему депутатам легче "понять и простить" ситуацию с евробляхами, чем что-то делать
Сергій Фурса 556
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук