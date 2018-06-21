Половина українських компаній скаржиться на корупцію, – дослідження
Привласнення майна та шахрайство – майже половина українських компаній скаржиться на корупцію.
Про це повідомила Економічна правда.
Свої дослідження оприлюднила відома аудиторська компанія PwC. Опитування провели серед українських респондентів у рамках Всесвітнього дослідження економічних злочинів та шахрайства 2018.
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В кожній третій компанії пригадали, що отримували пропозицію дати хабара. Серед найпоширеніших видів злочинів – залишаються незаконне привласнення майна, шахрайство у сферах закупівель та кіберзлочини. Настрої та прогнози організацій – невтішні. Більшість вважають, що найближчі два роки корупція залишатиметься найсуттєвішим економічним злочином для їхніх компаній.
Аудиторська компанія PwC порадила українським компаніям створити корпоративну культуру чесності та відкритості в організаціях за принципом "згори вниз". Це дозволить побудувати та просувати прозору підзвітність та вивести шахрайство з тіні.