Половина українських компаній скаржиться на корупцію, – дослідження

Привласнення майна та шахрайство – майже половина українських компаній скаржиться на корупцію.

Про це повідомила Економічна правда.

Свої дослідження оприлюднила відома аудиторська компанія PwC. Опитування провели серед українських респондентів у рамках Всесвітнього дослідження економічних злочинів та шахрайства 2018.

Читайте також: Верховна Рада схвалила запуск Антикорупційного суду

В кожній третій компанії пригадали, що отримували пропозицію дати хабара. Серед найпоширеніших видів злочинів – залишаються незаконне привласнення майна, шахрайство у сферах закупівель та кіберзлочини. Настрої та прогнози організацій – невтішні. Більшість вважають, що найближчі два роки корупція залишатиметься найсуттєвішим економічним злочином для їхніх компаній.

Аудиторська компанія PwC порадила українським компаніям створити корпоративну культуру чесності та відкритості в організаціях за принципом "згори вниз". Це дозволить побудувати та просувати прозору підзвітність та вивести шахрайство з тіні.