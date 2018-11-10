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      Половині країн світу загрожує скорочення населення, – дослідження

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      Половині країн світу загрожує скорочення населення, – дослідження
      Половині країн світу загрожує скорочення населення, – дослідження / Ілюстративне фото

      Вчені констатують, що у світі відбувся значний спад кількості дітей, яких народжує за своє життя середньостатистична жінка. Цей спад поставив половину країн світу перед обличчям "бебі-кризи".

      Про це повідомляє російська служба BBC.

      У цих країнах кількості новонароджених виявиться недостатньо для збереження поточної чисельності населення. Дослідники заявили, що отриманий результат виявився для них "великою несподіванкою".

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      Зокрема, дослідження проаналізувало тенденції в усіх країнах світу з 1950 по 2017 рік. Воно показало, що в 1950 році у кожної жінки за її життя народжувалися в середньому 4,7 дитини. У минулому році показник був удвічі нижчим – 2,4.

      За цією цифрою ховається величезні відмінності між країнами. Наприклад, коефіцієнт народжуваності в Нігері становить 7,1 дитини, а на острові Кіпр на кожну жінку припадає лише 1 народження. У Великобританії цей показник становить 1,7, що приблизно відповідає цифрам у більшості країн Західної Європи.

      Сумарний коефіцієнт народжуваності – це середнє число дітей, яких кожна жінка народжує за все своє життя. Це не те ж саме, що рівень народжуваності – кількість новонароджених на тисячу осіб населення в окремо взятому році.

      Коли сумарний коефіцієнт народжуваності країни падає і опиняється нижче рівня 2,1, то в врешті-решт чисельність її населення почне знижуватися. У 1950 році жодна країна не перебувала у схожому становищі.

      Ми досягли вододілу, за яким у половини країн сумарний коефіцієнт народжуваності нижчий, ніж рівень простого відтворення населення. Якщо нічого не зміниться, чисельність населення в цих країнах скорочуватиметься. Це знаменний перехід. Це несподіванка навіть для людей на зразок мене. Думка про те, що це стосується половини країн світу, дуже здивує людей,
      – сказав верівник Інституту показників і оцінки здоров'я при Вашингтонському університеті Крістофер Маррей.

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      Низький сумарний коефіцієнт народжуваності здебільшого спостерігається в економічно розвинених країнах. Серед них є більшість держав Європи, США, Південна Корея та Австралія.

      Теги: дослідження статистика Діти і неповнолітні
      Джерело: 24 Канал
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