Польша планирует приобрести истребители пятого поколения: почему этот очень беспокоит Россию

Польша станет третьей страной, граничащей с Россией и обладающей F-35.

Похоже, руководство России и представить себе не могло, что вторжение в Украину не столько позволит ему нивелировать возможность вступления соседней страны в состав НАТО и предотвратить ее более глубокое сближение с Западом, сколько расшевелить спящую русофобию до общемировых масштабов. И в то время, как Украина не отказалась от своих целей вступить в НАТО, США стали наращивать свое присутствие в Европе, а страны ЕС увеличивать траты на вооруженные силы, значительно повышая свой боевой потенциал, на европейский плацдарм хлынул и не имеющий аналогов в мире технологический потенциал ВПК США.

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В итоге правительства ряда стран не жалеют средств на обновление техники всех родов войск. Особо показательным стало то, что Россия, до сих пор не обладающая серийными современными истребителями пятого поколения, получает у своих границ все больше стран, которые таковые будут иметь на вооружении.

Так, вчера министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что на этой неделе, в пятницу, в Демблине будет подписан контракт суммой $4,6 млрд на покупку 32 истребителей пятого поколения F-35.

Таким образом Польша станет третьей страной, граничащей с Россией и обладающей F-35. Помимо Польши в числе таковых уже состоит Япония, ряды ВВС которой должны пополнить 42 истребителя F-35, и Норвегия, заказавшая 52 самолета.

Стоит отметить, что Польша заказала данные истребители очень своевременно и выгодно.

Во-первых, заказ поступил тогда, когда Lockheed Martin производит свое детище пятого поколения в серийном режиме. Так, в 2019 году завод в Форт-Уорте, что в штате Техас, выпустил 134 многофункциональных истребителя пятого поколения F-35, в то время как в 2018 году был построен 91 истребитель.

Это позволило не только расширить количество заказов и сократить сроки поставок, но и значительно снизить цену на эти истребители. Например, цена на F-35A уменьшилась с $82,4 млн до $77,9 млн, на F-35B с $108 млн до $101,3 млн, а на F-35C с $103,1 млн до $94,4 млн.

Разумеется, цифра в $4,6 млрд говорит о том, что каждый из 32 истребителей пятого поколения F-35 обойдется в $143,7 млн, так где же выгода? Но в данном случае речь идет не только о поставке самолетов, но и соответствующего оборудования, запчастей, технического сопровождения и обучение пилотов и техперсонала, а также боеприпасы… Широчайшая номенклатура боеприпасов к F-35.

Во-вторых, Польша заказала F-35 на фоне отказа США поставлять данные истребители Турции в связи с закупкой Анкарой российских ЗРС С-400. Безусловно, говорить в настоящее время определенно чем закончится эта историю и не найдут ли Турция и США между собой компромисс, пока рано, но, как известно – свято место, пусто не бывает! И Польша очень удачно воспользовалась ситуацией, ведь частично предназначенные для Турции F-35 будут переориентированы для ВВС Польши.

Так же, хотелось бы отметить, что ВВС Польши сейчас в основном укомплектованы истребителями F-16C/D в количестве 48 единиц и МиГ-29А/УБ в количестве 35 единиц. Таким образом, закупка F-35 в полной мере решит проблему замены одного из этих видов самолетов в составе ВВС Польши. И, почему-то, я даже не сомневаюсь какого именно.

Кстати, не могу не вспомнить о том, что в декабре прошлого года российские псевдоэксперты и разного рода СМИ неистово ретранслировали фейк о том, что Польша отказалась от F-35. Что же, в очередной раз мы можем убедиться не только в том, что никчемному мнению российских экспертов грош цена, но и в том, что тема появления этих истребителей у еще одних границ РФ очень сильно нервирует Кремль.

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