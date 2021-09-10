Польща хоче долучитися до досліджень решток жертв НКВС в Одесі

Українські фахівці досліджуватимуть людські рештки у місці виявлення масових поховань жертв НКВС в Одесі. Польські експерти можуть до них долучитися.

Деталі від прем'єра Польщі

Про такі плани Польщі заявив прем'єр-міністр країни Матеуш Моравецький. Це відбулося під час спільної пресконференції з українським колегою Денисом Шмигалем у межах XXX Економічного форуму у польському Карпачі.

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Нещодавно виявили поховання під Одесою, де НКВС, радянські комуністи, вбивали українців і поляків та людей інших національностей. Там ми можемо дуже швидко спільно розпочати пошуково-ексгумаційну роботу,

– розповів Моравецький.

Він додав, що відносинах Польщі та України є складні питання, які слід з'ясувати. Прем'єр переконаний, що Київ має дозволити ексгумації польських жертв на території країни, а також з'ясувати усі спірні питання, що стосуються Волинської трагедії.

Що відомо про розкопки

Нещодавно в Одесі дослідники знайшли кількадесят розстрільних ям з рештками жертв масових репресій НКВС 1937 – 1941 років. Перші 6 ям виявили на початку серпня на місці колишнього спецоб'єкта НКВС. У них кати скидали ночами тисячі вбитих людей.