Польща оплатить українським заробітчанам тестування на COVID-19
Заробітчани поступово повертаються на роботу у Польщу. Всі українці пройдуть тестування на коронавірус за рахунок державних коштів Польщі там, де вони будуть працювати.
Посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький в ефірі телеканалу "Дім" розповів, чого очікувати і як готуватися до поїздок українцям, які працюють у Польщі.
Зверніть увагу Українців, які прилітають у Польщу, звільнили від обов’язкової обсервації
Які умови для заробітчан
Всім українці обов’язково мають заповнити анкету, в якій пояснити, де вони будуть жити у Польщі. Це потрібно для того, щоб була можливість перевірити виконання умов карантину.
Заробітчанам також будуть вимірювати температуру та робити безкоштовний тест на коронавірус.
Зауважимо, що сезонні працівники з України, які працюють на сільськогосподарських роботах в Польщі, можуть працювати без 14-денної обсервації.
Як можна потрапити до Польщі під час карантину
- З 15 березня перетин українсько-польського кордону було ускладнено через закриття кордонів у зв'язку з коронавірусом.
- Вже з 16 травня відновлено роботу пішого пункту пропуску "Шегині-Медика". Функціонують ще три автомобільні пункти пропуску: "Ягодин – Дорогуськ", "Краковець – Корчова" та "Рава-Руська – Гребенне".
- З 1 липня Польща відновила з Україною авіасполучення та звільнила від обов’язкової 14-денної обсервації.
- Наразі за даними Головного управління статистики Польщі, в країні може перебувати більш як 1,2 мільйона українців.