Заробітчани поступово повертаються на роботу у Польщу. Всі українці пройдуть тестування на коронавірус за рахунок державних коштів Польщі там, де вони будуть працювати.

Посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький в ефірі телеканалу "Дім" розповів, чого очікувати і як готуватися до поїздок українцям, які працюють у Польщі.

Зверніть увагу Українців, які прилітають у Польщу, звільнили від обов’язкової обсервації

Які умови для заробітчан

Всім українці обов’язково мають заповнити анкету, в якій пояснити, де вони будуть жити у Польщі. Це потрібно для того, щоб була можливість перевірити виконання умов карантину.

Заробітчанам також будуть вимірювати температуру та робити безкоштовний тест на коронавірус.

Зауважимо, що сезонні працівники з України, які працюють на сільськогосподарських роботах в Польщі, можуть працювати без 14-денної обсервації.

Зверніть увагу! Українка нещодавно опублікувала фото умов обсервації в Польщі. ПЛР-тестів по приїзді заробітчанам не робили, а за порушення обсервації обіцяють штраф у розмірі 5 тисяч злотих (33,8 тисячі гривень). Фото жахливих умов — тут.

Як можна потрапити до Польщі під час карантину

З 15 березня перетин українсько-польського кордону було ускладнено через закриття кордонів у зв'язку з коронавірусом.

Вже з 16 травня відновлено роботу пішого пункту пропуску "Шегині-Медика". Функціонують ще три автомобільні пункти пропуску: "Ягодин – Дорогуськ", "Краковець – Корчова" та "Рава-Руська – Гребенне".

З 1 липня Польща відновила з Україною авіасполучення та звільнила від обов’язкової 14-денної обсервації.

Наразі за даними Головного управління статистики Польщі, в країні може перебувати більш як 1,2 мільйона українців.

Коронавірус пришвидшив процес автоматизації праці в Європі. Через це десятки мільйони робочих місць можуть зникнути до 2030 року. Чи будуть серед цього списку популярні серед українських заробітчан робочі місця – читайте у матеріалі 24 каналу.